Las causas más importantes de diarrea

La diarrea es una queja más frecuente de lo que crees en el adulto mayor y existen bastantes causas que la pueden estar provocando, ¿Sabes las más comunes?

La revista científica Clinics in Geriatric Medicine explica en uno de sus artículos, cuáles son las más importantes en esta población.

Infecciones

Debido a las alteraciones en las funciones del sistema inmune que ocurren al envejecer, los adultos mayores tienen una mayor predisposición a contraer infecciones gastrointestinales.

Los virus continúan siendo la causa infecciosa más común, siendo el Norovirus, Adenovirus y el Astrovirus los más prevalentes.

Otra causa infecciosa importante en el adulto mayor es la infección por una bacteria llamada Clostridioides Difficile la cual está asociada al uso reciente de antibióticos y tiene un alto riesgo de mortalidad en esta población.

Medicamentos

Es común que los adultos mayores utilicen más de un medicamento para tratar las múltiples enfermedades que pueden llegar a tener.

Estos son una causa frecuente de diarrea en el adulto mayor, algunos ejemplos de fármacos que están asociados con la diarrea son:

Antibióticos como la clindamicina

Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES) como el Ibuprofeno

Digoxina

Misoprostol

Colitis isquémica

La colitis isquémica ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el intestino grueso, provocando manifestaciones como dolor abdominal, diarrea con sangre y en algunos casos peritonitis.

Es una causa potencialmente mortal de diarrea que se presenta principalmente en el adulto mayor, ya que de acuerdo con la revista hasta 90% de los casos suceden después de la sexta década de la vida.

¿Qué hacer en caso de diarrea?

Afortunadamente en la mayoría de los casos se trata de una diarrea autolimitada que no implica mayor complicación.

Pero esto no quiere decir que no haya casos en donde si no es tratada de manera adecuada pueda traer consecuencias graves, por lo que lo más recomendable siempre es acudir en todos los casos con un médico.

(Con información de Clinics in Geriatric Medicine)