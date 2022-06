El “BlackOut Challenge” es uno de los retos de TikTok que están de moda, pero pueden poner en riesgo la vida de quien lo practica.

Dicho reto de Tiktok consiste en que las personas se ahoguen con herramientas domésticas hasta perder el conocimiento durante unos segundos y luego narran lo que sintieron cuando recuperan la conciencia.

¿Qué puede pasar si dejas de respirar? ¿Pueden dañarse órganos si se corta la respiración?

BlackOut Challenge: lo que puede pasar si haces uno de los retos de TikTok más peligrosos

Una de las peores consecuencias de practicar este tipo de retos de TikTok es la muerte, como sucedió con Nylah Anderson, una niña residente de Filadelfia que fue encontrada inconsciente en su dormitorio y pasó 5 días en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de perder la vida.

¿Qué pasa cuando dejas de respirar? La Cleveland Clinic informa que cuando una persona deja de respirar, su frecuencia cardíaca también tiende a reducirse cuanto más tiempo su cuerpo esté privado de oxígeno.

“Después de que sucede esto, los reflejos involuntarios de las personas hacen que las personas se despierten sobresaltadas cuando termina el periodo de no respiración. Cuando pasa esto, el ritmo cardíaco del individuo tiende a acelerarse y la presión arterial se incrementa”, explica la clínica.

Cuando sube la presión arterial, las paredes del corazón se vuelven más espesas debido al incremento de la carga de trabajo y se modifica la estructura de este órgano, detalla la Clínica Cleveland. Estas estructuras tienden a volverse menos flexibles y más rígidas porque hay más células fibrosas creciendo entre las células musculares.

“Todos estos factores incrementan el riesgo de presentar arritmias auriculares o ventriculares. También suelen reducir la función del corazón para que sea menos eficiente en el bombeo”, advierte esta institución.

Otra consecuencia del Blackout Challenge es la muerte cerebral

Archie Battersbee, un británico de 12 años, fue encontrado inconsciente el 7 de abril dentro de su casa. Desde ese día, no volvió a despertar y se encuentra internado con muerte cerebral, de acuerdo con los médicos que se encuentran atendiéndolo. Hollie Dance, su madre, reveló que su hijo estaba realizando un desafío viral que había visto en TikTok: el desafío del apagón, también conocido como BlackOut Challenge.

"Fui a ver dónde estaba y lo llamé y no respondió. Entonces me di cuenta de que estaba colgado de la baranda con algo alrededor del cuello", describió Hollie.

Ella salió a pedir ayuda e intentó hacerle RCP, lo llevaron al hospital y los médicos le dijeron a Hollie que Archie no iba a sobrevivir la noche. Casi dos meses y medio después, el pequeño sigue sin despertar.

¿Por qué queremos ser famosos?

Es importante conocer la razón por la que aceptamos hacer estos retos de TikTok. Por ello, Sumédico.com buscó la opinión de la especialista en terapia cognitivo conductual Shoshana Turkia, quien explicó que, como personas, tenemos algunas necesidades que muchas veces no encontramos en nuestras propias familias.

"Todas las personas queremos cuatro cosas: reconocidas, sostenidas, comprendidas y amadas. Antes de las redes sociales, el reconocimiento lo teníamos de nuestros circulos primarios, es decir, dentro de la familia, nuestro trabajo, amigos o nuestra comunidad. Necesitamos cierta dosis de reconocimiento y con eso era suficiente para sentir que pertenecíamos a nuestro grupo. Cuando las redes sociales comienzan a ser el común denominador de reconocimiento, lo que pasa es que queremos cada vez más. Es un apetito casi insaciable. Existen estudios de neurociencias donde se indica que estos reconocimientos que vienen en los 'likes' o en los comentarios, por cada seguidor que se tenga, se activa el sentido de satisfacción en el cerebro como si estuviéramos consumiendo drogas como cocaína", indica la experta.

En sus palabras, las redes sociales están diseñadas para que cada vez tengamos una mayor necesidad de ver el siguiente 'me gusta', el próximo movimiento y el futuro comentario como si se tratase de una micro dosis de droga.

"Por un lado tenemos una necesidad primaria de de ser reconocidos y después tenemos una necesidad secundaria de que nos siga proveyendo de esta satisfacción inmediata que, en apariencia, no requiere ningún esfuerzo. Si vemos todo el trabajo que ponemos las personas para que se nos reconozca en redes sociales y tener lo antes posible estas recompensas, es una barbaridad de cosas que hacemos para llamar la atención, ser más escandalosos y vistos", menciona Turkia para SuMédico.com.

¿Por qué la gente sigue retos de TikTok?

La especialista menciona que el peor enemigo de las redes sociales es todo lo que hacemos fuera de la pantalla y la gran pelea es para que "no nos quedemos dormidos", aunque la madurez que se tenga en la infancia u adolescencia también es un factor clave.

"Dormir es el factor crítico del bienestar emocional. Cuando una persona llega a mi consultorio con depresión o ansiedad, lo primero que tengo que revisar es cómo está durmiendo este individuo y cuáles son sus hábitos de sueño. Por un lado tenemos un estado alterado de conciencia porque las personas que usan en exceso las redes sociales y sus pantallas no duermen y cuando lo hacen no descansan; por otra parte, en la adolescencia todavía no es tan maduro. Los procesos neuronales a nivel endocrinológicos no tienen la madurez para calcular riesgos. Si a esto le sumamos además una carga de adrenalina o de placer por hacer estas tonterías, el cerebro no es tan maduro para medir el riesgo, entonces es una tormenta perfecta", explica Shoshana.

La terapeuta resalta que por ello vemos olas de retos para adolescentes donde la mayoría pierde la vida.

"La inmadurez cerebral, el diseño de las redes para generar adicción y la falta de amor y comprensión en las sociedades. Si nuestra comunidad nos aportara el bienestar, dudo mucho que estaríamos siquiera citando este tipo de acciones. Es un componente que lleva múltiples facetas. No es la primera vez que una persona muere por cumplir estos retos. Hace muchos años hubo un caso similar en Youtube y existe mucha romantización de los retos en las series o en los medios. No quiero "satanizar" a ningún medio, pero hay programas que incitan al uso de redes, la necesidad del morbo y aprovechan la inmadurez física, emocional y neurológica de los adolescentes", menciona la experta.

¿Lo que sucede con el BlackOut Challenge puede ser un síncope?

De acuerdo con los sistemas de salud Saint Luke’s, de Kansas, el síncope es una pérdida de conciencia abrupta y temporal relacionada con una pérdida del tono muscular del cuerpo que a menudo es consecuencia de una disminución repentina en el flujo sanguíneo al cerebro o la falta de suministro de oxígeno a este órgano.

Estas instituciones de salud apuntan que el síncope es un problema común con varias causas posibles. Generalmente, dichas causas no son graves. Un ejemplo de esto es que puede ser provocado por estar de pie mucho tiempo o sentarse demasiado rápido.

"Existe una corresponsabilidad"

La terapeuta cognitivo conductual, Shoshana Turkia, menciona que existen corresponsabilidades graves en quienes diseñan las plataformas.

"Cuando a la plataforma lo único que le interesa es el tiempo de consumo en pantalla y no le interesa absolutamente nada más, pero además no tiene ningún costo, desde el diseño hay una perversión del sentido, del origen y del uso. Un factor importante es que si no usas redes sociales, eres nadie. Cuando yo dejo de publicar, pierdo seguidores o dejo de subir contenido y la gente se olvida de mi. Cuando regreso, vuelvo a tener una "relevancia" en el discurso público, pero si no hago este ejercicio de alejarme a las redes sociales y acercarme, la herramienta me termina dominando", explica.

En sus palabras existe una corresponsabilidad, pues las plataformas pueden decidir lo que publican o no, pero el sentido primario de esos programas es realizar una minería de datos para entender cómo los seres humanos tomamos decisiones y que los algoritmos aprendan a decidir por nosotros.

"Antropólogos sociales y las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales estamos observando con mucho detenimiento estas apuestas. No estoy "satanizando" la energía por sí misma, pero no podemos olvidar quién desarrolla la tecnología y con qué finalidad lo hacen", indica.

Demandarán a la red social por promocionar el BlackOut Challenge

Después de lo sucedido, la familia de Nylah Anderson decidió demandar a la red social por haber “lanzado a la cara de su hija” el BlackOut Challenge en el apartado de “para ti”, donde se muestran sugerencias de contenido que le puede interesar al usuario y acusan a la compañía de ser un “producto defectuoso” y “negligencia” por haberle mostrado este tipo de retos de TikTok.