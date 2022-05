5 actividades recomendadas para mantener la mente activa a los 60

El Parkinson y las demencias como el Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas que se desarrollan con más probabilidad a medida que se envejece. Estos padecimientos tienen que ver con una afectación al cerebro que afecta la capacidad cognitiva de las personas.

Aunque son enfermedades que no se pueden prevenir, eso no significa que no existan formas en que los adultos mayores puedan mantener un cerebro activo para reducir el riesgo de padecer deterioro cognitivo.

Por eso, te presentamos 5 actividades recomendadas para mantener una mente activa en la tercera edad.

(Foto: Pexels)

5 actividades recomendadas para mantener la mente activa después de los 60

Lo primero que debes entender es que el envejecimiento no es sinónimo de deterioro cognitivo. Cuando una pérdida importante de memoria ocurre no es por la edad, sino por algunas enfermedades.

Lo que sí es verdad es que en cualquier edad, pero especialmente después de los 60 años es importante ejercitar la mente, no sólo para reducir el riesgo de trastornos neurodegenerativos sino para tener un envejecimiento saludable y pleno.

1. Educación continua

La Universidad de Harvard asegura que un mayor nivel de educación se asocia a un mejor funcionamiento mental en la vejez. Mantener una educación puede ayudar a mantener fuerte la memoria, además desafiar al cerebro con ejercicios mentales activa procesos que ayudan a mantener las células cerebrales y estimular su comunicación.

Por ello, es una gran idea seguir estudiando y aprendiendo nuevas cosas sin importar la edad. Puedes aprender un idioma, meterte a una clase o aprender una nueva habilidad.

(Foto: Pexels)

2. Mantén una rutina de ejercicio

El ejercicio no solo beneficia la salud física, sino también la mental. La mente y el cuerpo están interconectados, lo que funciona para uno, también para el otro. De acuerdo con la Universidad de Harvard, el ejercicio cotidiano puede ayudar a mejorar la memoria y las habilidades cognitivas.

No tienen que ser ejercicios de alto impacto, con que el flujo sanguíneo aumente es más que suficiente para beneficiar al cerebro. Puedes hacer yoga, tai chi, natación o caminatas.

3. Un capítulo al día es la mejor compañía

Un estudio publicado en la revista Neurology descubrió que la lectura y la escritura cotidiana en las últimas etapas de la vida redujo el índice de deterioro de la memoria en un 32%.



Ya sea que leas el periódico todos los días, te acerques a un libro nuevo sin importar el género, o te unas a un club de lectura , pero debes hacerlo diario.

(Foto: Pexels)

4. Haz de la escritura un hábito

Escribir beneficia a la memoria y las habilidades de comunicación, por eso trata de escribir diariamente. No tiene que ser algo elaborado, puede ser una reflexión, una carta a un ser querido, un post de redes sociales, escribir en un diario o transcribir letras de canciones, cualquier cosa potenciará tu actividad cerebral.

5. Encuentra un pasatiempo

Aprender una manualidad o habilidad puede estimular tu mente, aliviar el aburrimiento y animar tu rutina diaria. Prueba incorporar un pasatiempo a tus quehaceres diarios; puedes aprender a tocar un instrumento, a tejer, hacer jardinería o fotografía.



Con información de: Harvard, a place for mom