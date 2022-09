¿Puede la viruela del mono convertirse en pandemia? Con más de 34 mil casos en 92 países y territorios, los especialistas están tomando una postura sobre si la viruela símica puede considerarse un evento al nivel de covid-19.

La Universidad de Cambridge define una pandemia como una enfermedad existente en casi toda un área o en casi todo un grupo de personas, animales o plantas… ¿Es suficiente con 35 mil casos y presencia en más de 90 países para considerar a la viruela del mono como una emergencia sanitaria global?

Viruela del mono: muchos casos, pocas muertes y dudas que se resuelven sobre la marcha

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó a mediados de agosto que se notificó un aumento del 20% con respecto a las semanas pasadas, pues se notificaron 7500 casos del padecimiento en el planeta.

Fue precisamente la OMS la que declaró un estado de emergencia pública de preocupación internacional y mencionó que se sigue aprendiendo más sobre el padecimiento conforme pasan los días.

En julio de 2022, el infectólogo Alejandro Macías, apuntó que si bien la enfermedad no es grave, la situación se podía volverse un serio problema de salud pública.

“Ya hay 13,000 casos confirmados de viruela del mono en el mundo; es muy probable que haya otros muchos no diagnosticados. Si bien la enfermedad no es grave, la situación se puede volver un serio problema de salud pública”, escribió el experto.

Por su parte, en ese mismo mes, el doctor y Premio Nacional de Medicina 2020, Francisco Moreno, apuntó que sí se le debería llamar una pandemia:

“Más de 5500 casos de #ViruelaDelMono en 51 países ahora 5 casos en niños. Es momento de que la OMS la declare pandemia, países como el nuestro encargue vacunas y medicamentos, se instruya a la población a cómo detectarlo, tiempo de aislamiento y formas de transmisión. Hay que actuar rápido”, mencionó el doctor Moreno.

Sin embargo, el doctor y director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Houston Methodist, Victor Fainstein, apunta que la viruela del mono no es una pandemia y no es el coronavirus.

Al ser entrevistado por SuMédico, el especialista detalló que más que una pandemia es una infección viral que ya se conocía desde hace años.

En sus palabras, la viruela del mono no es una infección que va a terminar con la vida de las personas sino que es una infección muy molesta en la que se presentan úlceras por un par de semanas.

“Sin tratamiento, que no hay en África, por ejemplo, las personas mejoran, así que no hay por qué preocuparse, solo entender como siempre la forma en que se propaga”, detalló Fainstein.

Debido a esto, el doctor recordó que la viruela del mono se propaga por un contacto físico íntimo, no por estar en la misma habitación o espacio con alguien infectado.

Según el infectólogo, podemos estar a estar a salvo si se tiene cuidado y sabemos cómo lavarnos las manos. Si una persona tiene lesiones ulcerativas en la piel, hay que tener precauciones, como sucede si fuera por otras causas como infección por hongos, por estafilococo o herpes zóster.

“Basta con educar a la gente, pero no entrar en pánico porque esto no es una pandemia y no nos va a afectar a todos”, concluyó el especialista.