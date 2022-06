Viruela del mono en semen de pacientes: ¿significa que es una ETS?

La mayor parte de los casos de viruela del mono se han podido ver en hombres que tienen relaciones sexuales con otros varones, pero también se han detectado casos en gente que no presentaba contacto con otros individuos, por lo que una de las preguntas que están surgiendo es si la también llamada viruela símica es una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

El último descubrimiento de esta viruela, fue la presencia del virus de la viruela del mono en el semen de 4 personas treintañeras en una publicación el pasado 2 de junio. ¿ETS o no? Aquí lo que dicen los especialistas.

Viruela del mono: ¿Es o no una Enfermedad de Transmisión Sexual?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) apuntan que las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual.

De acuerdo con los CDC, las ETS pueden ser contraídas por medio del sexo oral, vaginal u oral con una persona infectada.

¿Te puedes enfermar de una ETS si no tienes relaciones sexuales? Sí, los CDC añaden que no es necesario tener relaciones sexuales de manera completa para contraer este tipo de enfermedades porque algunas de ellas se propagan por el contacto de piel a piel.

La viruela del mono es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un padecimiento zoonótico viral, lo que significa que puede ser transmitida de animales a humanos. Sin embargo, también se puede propagar entre personas cuando éstas presentan síntomas. La OMS detalla que la gente puede contraer la viruela del mono a través del contacto físico cercano con alguien que tiene síntomas.

“Erupciones, fluidos corporales (como fluidos, pus o sangre de lesiones en la piel) y las costras resultan particularmente infecciosas. La ropa, ropa de cama, toallas u objetos como herramientas para comer/platos que han sido contaminados con el virus por el contacto con una persona infectada también pueden infectar a otros”, indica la OMS.

Síntomas de la viruela del mono y los resultados del estudio

De acuerdo con la publicación original, los 4 casos encontrados de viruela del mono en Italia eran hombres adultos jóvenes que tenían sexo con hombres (HSH). Dos de ellos (Pacientes 1 y 3) presentaban infección por VIH y recibían terapia antirretroviral (TAR) de manera eficaz; los otros dos (Pacientes 2 y 4) estaban en profilaxis previa a la exposición (PreP) antirretroviral.

“Todos los afectados por la viruela del mono viajaron en las primeras 2 semanas de mayo de 2022: 3 participaron en un evento de reunión masiva en la isla de Gran Canaria (GCI) y uno viajó por trabajo sexual. Durante el viaje, tuvieron relaciones sexuales sin condón con diferentes parejas masculinas. Los 4 tenían antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS)”, se puede leer en el artículo original.

Esto abre un debate sobre si la viruela del mono es una Enfermedad de Transmisión Sexual o no, ya que los CDC apuntan que muchas ETS no provocan ningún síntoma notorio y la única forma de saber con certeza si se tiene es mediante una prueba. Al igual que la persona que se acaba de infectar, la que la contagió puede no saber que la tenía.

Por su parte, la viruela del mono ocasiona los siguientes síntomas, según la OMS:

fiebre

dolor de cabeza intenso

dolores musculares

dolor de espalda

poca energía

ganglios linfáticos inflamados

erupciones o lesiones en la piel

Cabe resaltar que también se han encontrado casos de viruela del mono en donde la transmisión ha sido por vía aérea.

¿ETS o no?