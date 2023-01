La infección por VIH está causada por un virus que ataca a nuestro sistema inmune, y que si no es tratada de manera oportuna puede provocar múltiples complicaciones.

Una de las complicaciones de las que poco se habla es del deterioro cognitivo asociado con el VIH y de la forma en que el virus puede afectar al cerebro, lo que te explicaremos en esta nota.

(foto: freepik)

¿Cómo afecta el VIH al cerebro?

De acuerdo con un articulo publicado por la revista The American Journal Of Tropical Medicine and Hygiene, el virus del VIH provoca cambios a nivel de los ganglios basales y la sustancia blanca del cerebro, áreas encargadas de funciones como:

Resolución de problemas

Memoria

Atención

Lenguaje

Aprendizaje

Por lo que el VIH al afectar estas zonas puede ocasionar problemas de memoria, de atención, de toma de decisiones, de planificación, entre otras, afectando así la independencia y calidad de vida de los portadores.

Al cerebro también lo puede afectar el VIH

El trastorno neurocognitivo asociado con el VIH o HAND por sus siglas en inglés (HIV-associated neurocognitive disorder), es un grupo de alteraciones en las funciones del cerebro que nos permiten realizar acciones como, tomar decisiones, recordar las cosas, concentrarnos o seguir instrucciones.

Estas se clasifican de acuerdo a su severidad en:

Deterioro neurocognitivo asintomático

Deterioro neurocognitivo leve

Demencia asociada a VIH

La demencia asociada a VIH se trata de la forma más grave de este trastorno y afortunadamente el número de personas afectadas por este tipo de demencia ha disminuido gracias a la terapia antirretroviral (TAR).

A diferencia de los estadios leves que continúan presentándose hasta en un 20 a 50% de la población con VIH.

(foto: freepik)

¿Cuáles son los síntomas?

Algunos de las manifestaciones de la demencia asociada con el VIH son:

Problemas de concentración y atención

Dificultad para recordar cosas

Apatía y síntomas depresivos

Movimientos lentos

¿Existen factores de riesgo para la demencia asociada a VIH?

A pesar que se continuan estudiando los factores de riesgo relacionados a este tipo de trastorno, algunos de los factores con mayor evidencia científica son:

Estadios avanzados de la enfermedad por VIH

Tener un bajo número de linfocitos CD4, así como una disminución temprana de estos

Carga viral elevada

Edad avanzada

Actualmente no existe cura para la infección por VIH, pero se puede controlar por medio la terapia antirretroviral (TAR), permitiendo a las personas que viven con VIH tener una mejor calidad de vida.

Para saber más sobre el VIH visita los sitios oficiales de la CDC, Censida o consulta a tu médico.

(Con información de: The American Journal Of Tropical Medicine and Hygiene)