"Veo a mi niña con Asperger triunfar en la vida y en la escuela"

1) Afecta más a los niños que a las niñas:



Se trata de una condición del neurodesarrollo porque se desarrolla desde etapas tempranas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pertenece a los trastornos del espectro autista (TEA) y es hasta 4 veces más común en niños que en niñas. ▲

2) Cuando la sinceridad es un problema:



De acuerdo con la psicóloga especialista en Asperger, Jessica Zarza Romero, uno de los síntomas de las personas con Asperger es la comunicación sin matices: son muy directas y se expresan sin filtros, lo que les trae problemas. ▲

3) Tienen un día mundial:



El día mundial del Síndrome de Asperger se conmemora el 18 de febrero. Esta fecha coincide con el natalicio del pediatra Hans Asperger, quien describió por primera vez el síndrome en 1944. ▲

4) Su ritmo de aprendizaje no es igual al de las demás personas:



De acuerdo con la psicóloga especialista en Asperger, Jessica Zarza Romero, el procesamiento de una persona con Asperger no va a ser el mismo al de una persona sin dicha condición, pero eso no significa que sean menos inteligentes, sino que van a su ritmo. ▲

5) Suelen ser etiquetados y estereotipadas:



Debido a que sus síntomas incluyen hipersensibilidad a luces, texturas y sonidos, una falta de filtros en su habla, obsesión por temas específicos y, en ocasiones, movimientos descoordinados y torpes, las personas con Asperger suelen ser etiquetadas y juzgadas por las personas sin dicha condición. ▲