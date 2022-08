En algún momento de su vida, el actor Ashton Kutcher casi llegó a perder la visión y el oído. Padecía una enfermedad llamada vasculitis que también repercutió en su capacidad para caminar.

¿Qué es la vasculitis que padeció Ashton Kutcher?

Vasculitis, la enfermedad que tuvo Ashton Kutcher: “tengo suerte de estar vivo”

En un videoclip exclusivo lanzado a "Access Hollywood" de un episodio de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" en National Geographic, Ashton Kutcher mencionó que luchó “como por dos años con una “extraña y super rara forma de vasculitis” y que llegó a sentirse afortunado por seguir con vida.

“Destruí mi audición, mi visión… destruí todo mi equilibrio. Me tomó como un año reconstruirlo todo. Realmente no lo aprecias hasta que ya no lo tienes, hasta que te dices, 'No sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si podré volver a escuchar. No sé si podré volver a caminar”, apuntó el sucesor de Charlie Sheen en Two and a Half Men.

Tengo suerte de estar vivo

¿Qué es la vasculitis?

La vasculitis es definida por Mayo Clinic como una inflamación de los vasos sanguíneos que puede engrosar las paredes de dichos vasos, lo que reduce el ancho del conducto interior de los mismos.

Dicha clínica explica que si se restringe el flujo de la sangre, los órganos y tejidos pueden resultar severamente dañados.

Existen muchos tipos de vasculitis y la mayoría es poco frecuente, el padecimiento puede afectar a uno o varios órganos y puede ser de corta o larga duración.

¿Solo hay un tipo de vasculitis?

Hay 9 tipos de vasculitis según la Clínica Mayo:

Arteritis de células gigantes

Síndrome de Churg-Strauss

Crioglobulinemia

Enfermedad de Buerger

Enfermedad de Kawasaki

Arteritis de Takayasu

Enfermedad de Behcet

Granulomatosis con poliangitis

Púrpura de Henoch-Schönlein

Realmente no lo aprecias hasta que ya no lo tienes, hasta que te dices, 'No sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si podré volver a escuchar. No sé si podré volver a caminar

¿Cuáles son los síntomas de la vasculitis?

La enfermedad que padeció Ashton Kutcher se caracteriza por tener síntomas parecidos a los de otras afecciones, por lo que puede resultar complicado diagnosticarlo:

dolor de cabeza

Molestias y dolores generales

Fiebre

Fatiga

Pérdida de peso