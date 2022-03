Vacunas pan coronavirus serían claves para combatir futuras pandemias

Las vacunas pan coronavirus serían claves para combatir las variantes que vayan saliendo de la covid-19 explican especialistas.

¿Qué son estas vacunas y por qué serían importantes en un futuro no tan lejano?

La importancia de las vacunas pan coronavirus: una vacuna para dominarlos a todos

Primero fue una cepa del coronavirus y después fueron saliendo más variantes con diferentes capacidades. Por ello, los expertos de todo el mundo han buscado desarrollar una inyección universal y un plan B en caso de que no se pueda hacer esta herramienta: las vacunas pan coronavirus, que otorgarían protección no solo contra el SARS-CoV-2, sino también contra los otros tipos de coronavirus conocidos, incluyendo los que provocan la gripe común.

¿Cómo se lograría esto? La profesora de epidemiología teórica en la Universidad de Oxford, Reino Unido, Sunetra Gupta, compara los coronavirus con un guardarropa pequeño.

“Cada tipo de coronavirus se adhiere a su propio guardarropa. No se da el lujo, como el resfriado común, de decir: 'Vale, mañana me pondré una camiseta roja'. Simplemente no puede hacerlo”, dice la especialista.

Al tratarse de un solo virus que va mutando y sus cambios ser no tan radicales, el hecho de crear una vacuna que ataque a la mayor cantidad de elementos en común que se tengan otorgaría una protección a las personas.

¿Por qué es importante conocer esto? La experta menciona que saber esto es bastante útil para realizar una vacuna, porque “entonces se tiene la confianza de que se puede generar una vacuna y el virus no va a ser antigénicamente muy distinto", indicó la profesora Gupta durante el Evento anual de investigación de la Comisión Europea.

Para saber más de...6 posibles señales de que padeces una enfermedad inflamatoria

¿Qué son?

Las enfermedades inflamatorias son un grupo de afecciones que comparten una inflamación crónica sistémica causada por una alteración del sistema inmune: artritis, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, etcétera.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, Irritable bowel syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 1- Mareos

Las enfermedades inflamatorias causan una sobrerreacción del cuerpo y que éste se ataque a si mismo. En la esclerosis múltiple el sistema inmune ataca a los nervios y esto produce mareos o desequilibrio. ▲ 2- Debilidad muscular

La miositis es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca e inflama los músculos, lo que hace que se rompa la fibra muscular. Ocurre lentamente con frecuencia en el torso, los hombros y las caderas. ▲ 3- Diarrea

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos tipos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ambas el sistema inmune ataca al colon y el intestino delgado. La diarrea es un síntoma, también las náuseas. ▲ 4- Dolor de espalda

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca a la columna vertebral, lo que causa dolor y rigidez en la espalda baja, especialmente en la mañana. ▲ 5- Sarpullido rojo o morado

Es un signo del lupus o del síndrome antifosfolipídico. Usualmente afecta a las piernas y brazos, sobre todo durante el frío.

(Foto: Scientific Animations Inc., Signs and symptoms of Antiphospholipid syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 6- Cansancio

Es uno de los síntomas más comunes de la inflamación crónica y ocurre en enfermedades como la artritis, la fibromialgia, esclerosis múltiple y el lupus. ▲

La creación de vacunas pan coronavirus es una apuesta ambiciosa, pero de concretarse, sería muy útil porque permitiría gestionar no solo las nuevas variantes, sino también nuevos coronavirus que pudieran aparecer con un salto de una especie a otra revela El Mundo.

“Llevará años desarrollar las vacunas pan coronavirus, pero se requieren enfoques innovadores para inducir una protección amplia y de gran duración contra los coronavirus que se conocen y los que todavía no conocemos", indicó el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.

(Con información de El Mundo)