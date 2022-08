Los menores de 7 años en la Ciudad de México ya podrán ser vacunados contra el coronavirus, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Si perteneces a los rezagados de la primera dosis, te quieres poner el refuerzo o la cuarta dosis, también podrás hacerlo.

En palabras de la jefa de Gobierno, la jornada de vacunación empezará del lunes 15 y durará hasta el viernes 19. ¿Qué se necesita para la vacunación a menores de 7 años?.

Foto: https://vacunacovid.gob.mx/

Vacunación a menores en México: ¿Cuántos serán vacunados?

Se anunció que son 93 mil menores de siete años, lo que representa una cifra parecida a los de ocho, nueve y diez. Se trata de las primeras dosis en 55 unidades de salud.

Los requisitos para la vacunación a menores son:

tener siete años cumplidos

haber nacido antes del 19 de agosto de 2015

acta de nacimiento o CURP

ir acompañado de un adulto

respetar el día de la vacunación

Desde el inicio de la vacunación a menores de edad se ha tenido una participación mayor al 70%

Para aprender más de...4 posibles efectos secundarios de las vacunas de refuerzo Una medida de protección:



Las vacunas son unas de las medidas más eficaces para prevenir hospitalizaciones y que la infección nos cause una enfermedad grave. Durante estos años de pandemia los funcionarios de salud han aprobado las dosis de refuerzo, ¿Tienen efectos secundarios estas inyecciones adicionales? ▲ Las dosis de refuerzo también pueden causar reacciones secundarias:



De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los efectos secundarios después de la segunda dosis pueden ser más intensos que los que se sientan después de la primera aplicación, pero deberían desaparecer en unos pocos días. En el caso de las dosis de refuerzo, se han notificado eventos adversos similares a las experimentadas luego de la 2da inyección. El dolor en el lugar de la inyección es uno de estos eventos adversos. ▲ ¿Te dolió la cabeza después de la segunda dosis?



Los CDC indican que otro de los posibles efectos secundarios de las dosis de refuerzo es el dolor de cabeza. ▲ ¿Qué tan cansado te sientes?



En palabras de los centros, la fatiga es otro posible efecto secundario de las dosis de refuerzo, pues se ha reportado este síntoma tras la tercera o cuarta inyección. ▲ Esto no quiere decir que debas evitar la vacunación:



Otro de los posibles efectos secundarios de las vacunas de refuerzo es la fiebre. Los CDC indican que estos eventos se pueden llegar a presentar, pero que no por ello se debe evitar la vacunación. Si tienes dudas, consulta con tu médico de confianza. ▲

¿Para quiénes se ha autorizado la vacuna covid en México?

Personal de salud

Adultos mayores

Personas entre 50 y 59 años

Adultos entre 40 y 49 años

Personal educativo

Resto de la población