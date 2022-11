La ciencia se ha encargado de demostrar que el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos podría no ser tan bueno para tu salud, incluida la bucal, pues una nueva investigación ha encontrado que usar vapeadores incrementa los riesgos de tener más caries.

(foto: unsplash)

Los cigarrillos electrónicos pueden poner en riesgo la boca

Hasta ahora, diferentes estudios han demostrado que el uso de vapers o cigarros electrónicos puede ser más perjudicial para la salud de lo que se pensaba, y una nueva investigación llega a respaldarlo: su uso también puede afectar la boca.

Algunas investigaciones han demostrado que el uso de estos aparatos, aunque puedan parecer inofensivos, en realidad pueden dañar la salud bucal de forma importante, e incluso se ha visto que tienen efectos secundarios como:

Aumento en indicadores de problemas en las encías.

Daño a la capa protectora de los dientes (el esmalte).

Ahora, un nuevo estudio, publicado en la revista The Journal of the American Dental Association, demostró que el uso de vapers o cigarros electrónicos también puede incrementar el riesgo de padecer caries.

(foto: freepik)

El vapeo puede causar más caries

El estudio, elaborado por la Dra. Karina Irusa y colaboradores, encontró que uno de los principales riesgos y daños que pueden sufrirse en la boca por el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, son las caries.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron y utilizaron los datos de 13,098 pacientes que habían acudido a consultas odontológicas en los últimos dos años a la Universidad Tufts, de los cuales algunos utilizaban vapers o cigarrillos electrónicos.

Luego de hacer comparativos y revisiones, se encontró que de todas las personas que habían sido incluidas en el estudio, los pacientes que utilizaban vapeadores o cigarrillos electrónicos eran quienes más riesgo tenían de padecer caries:

De las personas que no utilizaban este tipo de objetos, un 59% tenía un riesgo elevado de desarrollar caries.

Un 79% de quienes utilizaban vapers o cigarrillos electrónicos, tenían un elevado riesgo de padecer caries.

(foto: unsplash)

El líquido que se usa es el principal responsable

Se considera que una de las razones por las cuales este riesgo se incrementa, se debe principalmente a que el líquido que los vapeadores o cigarrillos electrónicos utilizan puede ser azucarado y viscoso, lo que causa que se pegue a los dientes y cause daños en el esmalte.

De hecho, una investigación de 2018 encontró que este líquido que se pega a los dientes al hacerse vapor e inhalarse, cambia el equilibrio bucal, y crea un ambiente más beneficioso para las bacterias que causan caries, y que pueden aparecer en zonas inusuales, como en el borde de los dientes frontales.

La doctora Karina Irusa, de la Universidad Tufts de Medicina Dental, en Boston, indica que los resultados de los estudios demuestran que si se utilizan estos aparatos, que para evitar otras complicaciones, se deben tomar medidas de prevención como:

Pastas dentales especialmente diseñadas.

Enjuagues bucales.

Chequeos dentales más frecuentes.

(Con información de: Infosalus, The Journal of the American Dental Association.)