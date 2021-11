Urge crear nuevas estrategias para las personas que padecen cáncer

En México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 mil 823 muertes, de las cuales el 9 por ciento se debieron a tumores malignos. Un año antes, en 2019, se registraron 747 mil 784 defunciones, de las cuales el 12 por ciento fueron causadas por tumores malignos.

La distribución porcentual por sexo indica que hay más fallecimientos en mujeres con un 51 por ciento que en hombres con un 49 por ciento a causa de tumores malignos.

En un foro virtual organizado por la Fundación Mexicana para la Salud en donde participaron diferentes ponentes dedicados a la salud se señaló que urge crear nuestras estrategias para las personas que padecen de cáncer.

Las personas que envejecen con cáncer lo hacen con carencias

Lilia Margarita Valdez, integrante de la comisión de salud en el Senado de la República indicó que a cualquiera que se le pregunte, ¿cómo se vive y se envejece con cáncer? Va a contestar que con dolor, penurias e insuficiencia e incluso, la gran mayoría no puede ni siquiera envejecer por la mortalidad de la enfermedad.

“Cada vez hay más gente con cáncer y no tienen el privilegio de envejecer porque el país no te ofrece las garantías de hacerlo viviendo con esta enfermedad”, señala Valdez.

“Como Senadora soy consciente que mientras no se aborde este problema para todos no se va a resolver. La responsabilidad de salud debe dejarse en manos del estado. Ya que lo ideal es que se tenga el dinero para la investigación, infraestructura y medicamentos para poder garantizarles a los pacientes”,

La actitud es muy importante a la hora de abordar un cáncer

Junko Chiriguchi, mujer que en 2019 fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 contó su experiencia de cómo ha sido vivir esta enfermedad y señaló que la actitud es muy importante a la hora de abordar esta enfermedad.

“Cuando me dieron la perspectiva de vida, me dijeron que la actitud era muy importante, entonces sí es importante un psicólogo para tener una mejor actitud, una nueva perspectiva. Aunque suene raro ha sido una bendición (ser diagnosticada con cáncer) porque me ha dado una nueva perspectiva de lo que es la vida”, relata Chiriguchi.

(Foto: Pinterest)

Junko también indicó que la desaparición del Seguro Popular le ha afectado y recalcó que existen pocos programas que ayuden a las mujeres con enfermedades a poder conseguir empleo, situación que es fundamental para tener la mente ocupada, tener dependencia y evitar la depresión.

El principal factor de riesgo para padecer cáncer es la edad

Aunque en los últimos años han aumentado los diagnósticos de cáncer en personas jóvenes, el doctor Alejandro Mohar indicó que el principal factor de riesgo para padecer cáncer es la edad.

En América Latina se estima que hay más de 700 mil pacientes con cáncer mayores de 60 años.

Actualmente en México el 7 por ciento de la población es mayor de 60-65 años y se estima que en las próximas tres décadas la cifra aumentará y el 17 por ciento del total de habitantes del país será adulto mayor.

El doctor Alejandro Mohar señaló que los cánceres más comunes en las mujeres son el de mama, pulmón, colorrectal, cervicouterino, endometrio y tiroides.

En hombres son el cáncer de próstata, pulmón, colon, recto, cabeza, cuello y el gástrico.

La prevención de tumores también es fundamental

“Los tumores más frecuentes en el mundo en mayores de 60 años tenemos la capacidad de prevenirlos o efectuarlos de manera temprana. Quiero enfatizar que en hombres y mujeres tenemos la capacidad de detectarlos a tiempo”,

(Foto: Freepik)

Para finalizar, los ponentes coincidieron en que tiene que existir una red de apoyo para las personas que padecen algún tipo de cáncer pero también es fundamental el aprender a prevenirlos.