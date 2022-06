UNAM advierte sobre presencia de 5ta ola de covid en México

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que nuestro país vive una quinta ola de coronavirus y prueba de ello es que se ha presentado un aumento importante de casos de covid en México.

Zonas como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla, Veracruz y Sonora son las entidades que han presentado un alza de contagios. ¿Estamos haciendo algo mal?

Casos de covid en México: las variantes son un problema

La Gaceta UNAM cita a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y menciona que en las últimas 24 horas se han reportado 8,024 nuevos casos de covid en México, lo que representa un incremento de 203% respecto al promedio diario de la última semana. En cuanto a las muertes, se han reportado 42 decesos en el último día, lo que supera el promedio de 20 por día de la semana anterior.

Baja California Sur, Sinaloa, y Ciudad de México (CdMx), seguidos de Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora son las entidades que presentan más casos activos.

De acuerdo con el doctor e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, Alejandro Macías, no es que se haya hecho algo mal para que exista un incremento de casos de covid en México, sino que la aparición de nuevas variantes ha tenido mucho que ver.

“Las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia. En todo el planeta, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, reemplaza a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como la sana distancia o el uso de cubrebocas puede existir un menor impacto, el fenómeno va a suceder de cualquier manera”, explica el especialista.

Macías detalla que a nuestro país no habían entrado algunas subvariantes de ómicron y esto es lo que está impulsando la quinta ola y el aumento de los casos de covid en México, en particular las subvariantes BA12-1 y BA4BA5, que se han presentado en personas que no están vacunadas.

“Recordemos que la vacunación no es para no contraer la enfermedad, sino básicamente para no tener un padecimiento grave y no perder la vida. Si bien la infección le puede dar a cualquiera, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y se encuentran en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se ve relacionado con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o no vacunación”, añade.

La emergencia sanitaria todavía no se acaba

Una gran cantidad de personas han olvidado que la pandemia sigue presente a más de dos años de su inicio, pero la emergencia sanitaria todavía no termina y la investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, Susana López Charretón, advierte que no hay que confiarse, pues no quiere decir que no pueda tocar la mala suerte de contraer la enfermedad.

“Que tengamos un 1% de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado. Si lo hacemos durante este periodo en el que se está presentando el aumento de casos de covid en México y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud”, recomendó López Charretón.

(Con información de Gaceta UNAM)