Un paciente tetrapléjico accede al suicidio asistido en Italia

La asociación Luca Coscioni anunció hoy la decisión del Comité de Ética del Servicio Sanitario Público en Italia de autorizar el suicidio asistido de un tetrapléjico de 43 años después de constatar que el enfermo cumple con las condiciones establecidas por el comité para acceder a tal derecho.

Mario -el nombre que se ha otorgado al enfermo para proteger su identidad- tiene 43 años y lleva una década postrado en la cama a causa de la tetraplejia, condición médica que impide el movimiento y bloquea la sensibilidad de sus cuatro extremidades y el torso.

En Italia, el Tribunal Constitucional estableció en 2019 una ley que establece el derecho al acceso legal al suicidio asistido, aunque Mario es el primero en acceder a tal derecho, el cual buscó obtener un año antes con la ayuda de la Asociación Luca Coscioni, la cual fue fundada en 2002 por su homónimo, quien fue víctima de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa neuromuscular que causa problemas con el control muscular y el movimiento.

Lucha contra la enfermedad y contra el sistema judicial

El camino de Mario hacia la obtención de su derecho, comenzó cuando solicitó al hospital regional Las Marcas, del que era paciente, una confirmación de sus condiciones de salud para poder realizar una petición a las instancias correspondientes fin de acceder al fármaco letal que supone el suicidio asistido.

El logro se consolidó después de la negativa que recibió por parte del hospital y de la mediación del Tribunal de Acona, cuando el Comité de Ética favoreció la petición del paciente tetrapléjico tras la confirmación de un grupo de médicos especialistas de la urgencia del suicidio asistido para el enfermo.

Lo que sigue para el paciente tetrapléjico es esperar los detalles verificados por un experto sobre los métodos de autoadministración de los fármacos necesarios para realizar la acción según las condiciones específicas de la enfermedad.

Reacciones al suceso

Al enterarse de la decisión del tribunal, Mario expresó:

Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años

En tanto que Mario Capatto, el tesorero de la Asociación Luca Coscioni, opinó que:

El resultado de esta irresponsabilidad institucional es que personas como Mario se ven obligadas a soportar incluso un calvario judicial, además del sufrimiento físico y psicológico causado por su condición

Sobre la discapacidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe Mundial sobre la Discapacidad, a nivel mundial hay más de mil millones de personas con una discapacidad, de las cuales, 200 millones experimentan dificultades considerables en su vida diaria.

¿Qué es la tetraplejia?

La tetraplejia es una parálisis causada por una enfermedad que provoca la pérdida parcial o total del uso de brazos, piernas y torso. Aunque también se deterioran distintos sistemas y funciones del organismo. Los tetrapléjicos pierden el control de los intestinos, de la vejiga y de las funciones sexuales, también presentan dificultades para respirar y entumecimiento en las zonas afectadas.

Los accidentes de tráfico son la causa más común de la tetraplejía, le siguen otro tipo de accidentes y caídas.

El suicidio asistido y la eutanasia

La eutanasia se define como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia; el suicidio asistido se refiere a la ayuda de un médico a un paciente, de acuerdo con la solicitud de éste último de proporcionarle los medios para suicidarse. En la mayoría de los casos, se otorga este derecho a personas con enfermedades graves o incurables y que causen un sufrimiento intolerable.

Países con acceso a la eutanasia o suicidio asistido

Actualmente solo hay siete países donde la decisión personal de terminación de la vida a causa de una enfermedad que provoca un sufrimiento intolerable, es legal. Estos son Colombia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Con información de El Universal y BBC