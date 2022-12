Por comerse el recalentado del día anterior, un hombre desarrolló una infección mortal que le costó las piernas.

JC, apodo de sus iniciales, es un hombre de 19 años de Estados Unidos que terminó en el hospital tras haber consumido las sobras de fideos de pollo que su compañero de cuarto había traído de un restaurante la noche anterior. Inmediatamente después de comer se empezó a sentir mal.

El caso extremo fue documentado por la revista académica The New England Journal of Medicine. Se relató que 20 horas después de haber consumido las sobras de fideos con pollo en mal estado, el hombre comenzó a experimentar dolor de panza y náuseas.

Hombre estuvo a punto de morir por comer fideo de pollo recalentado

Llegó un punto en el que comenzó a sentir retortijones y el dolor lo sobrepasó. Ya no podía mover el cuello y comenzaron a salir coloraciones moradas en las extremidades. Finalmente llegó al hospital donde, aún tras haberle dado antibióticos, el joven no mejoraba.

Tuvo que ser intubado, la presión sanguínea le bajaba cada vez más y su flujo sanguíneo se estaba deteniendo. Finalmente llegó la gangrena y las piernas de JC tuvieron que ser amputadas.

Tras los diferentes estudios que realizaron, se descubrió que el paciente había sido infectado con la bacteria Neisseria meningitidis, que comúnmente causa meningitis, pero en el caso de JC causó meningococemia.

El caso de JC es muy raro, ya que la bacteria Neisseria meningitidis se transmite a través de la saliva y no es un patógeno que se encuentre en los alimentos. Los doctores todavía no se explican cómo llegó esa bacteria a la comida, ya que es casi imposible el crecimiento de esa bacteria en los alimentos.

El compañero de cuarto de JC le confesó que él también había comido los fideos con pollo y también la habían caído mal al punto de vomitar, además le pidió disculpas por no haber tirado la comida antes. Puede ser que el compañero de cuarto estuviera infectado con la bacteria y la transmitiera a la comida mediante la saliva.

Aunado a ello, tras revisar el historial médico de JC, los doctores se percataron de que solo tenía una sola dosis de la vacuna contra meningococos, lo cual podría explicar las graves secuelas que dejó esta infección en el hombre.

¿Por qué es importante la higiene alimentaria y cómo practicarla?

La higiene alimentaria es fundamental en todos los seres humanos y no seguirla puede traer graves consecuencias como las de este caso. La OMS enlista algunos de los errores más comunes que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas son:

la preparación de alimentos para varias horas antes de su consumo, junto con su almacenamiento a temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias patógenas y / o formación de toxinas

cocinado insuficiente o recalentamiento de los alimentos para reducir o eliminar los agentes patógenos

la contaminación cruzada

las personas con mala higiene personal de manipulación de alimentos

Estas son las 10 reglas de oro de la OMS para evitar las enfermedades de origen alimentario:

Siempre comprar alimentos tratados con fines higiénicos Cocinar bien los alimentos Consumir inmediatamente los alimentos cocinados Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados Recalentar bien los alimentos Evitar la contaminación de alimentos crudos y cocinados Lavarse las manos con frecuencia Mantener limpias las superficies donde se preparan alimentos Mantener los alimentos fuera del alcance de otros animales Utilizar agua pura

