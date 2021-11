Trastornos de sueño aumentarían riesgo de covid grave

Todos sabemos que si no descansamos lo que necesitamos, nuestro cuerpo no funciona de manera correcta, pero una nueva investigación publicada el 10 de noviembre de 2021 en JAMA Network encontró que las consecuencias de no dormir bien podrían aumentar nuestro riesgo de padecer un grave coronavirus.

¿Te habías imaginado esta relación?, ¿Qué fue lo que encontraron los expertos?

Una de las consecuencias de no dormir bien podría ser que necesites hospitalización

El objetivo de la investigación sobre las consecuencias de no dormir bien fue ver si los trastornos respiratorios del sueño y la hipoxia relacionada con el dormir se encontraban relacionados con la infección por SARS-CoV-2 y los resultados del coronavirus.

Por ello, los autores, quienes se encontraban dentro del Sistema de Salud de la Cleveland Clinic, incluyeron a todas las personas con una prueba covid entre el 8 de marzo y el 30 de noviembre de 2020, y que tenían disponible un registro de estudios del sueño.

“De 350 mil 710 personas a las que se les realizó la prueba covid, 5402 se habían sometido a un estudio previo del sueño; 1935 dieron positivo. Los individuos que resultaron positivos frente a negativos para el coronavirus tuvieron una puntuación en el Índice de apnea-hipopnea más elevada y un incremento del tiempo total de sueño con saturación de oxígeno menor de 90”, mencionan los especialistas en el artículo original.

Los expertos señalan que la hipoxemia es reconocida como un potenciador de la inflamación y la coagulación, además de que desencadena citocinas proinflamatorias y promueve la replicación del virus.

¿Por qué es importante dormir bien?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informa que la mayoría de los adultos requieren 7 horas o más de sueño de buena calidad en un horario regular noche tras noche y que algunos beneficios de dormir bien son:

+ Reduce el riesgo de problemas de salud graves, como diabetes y enfermedades del corazón

+ Enfermarse con menos frecuencia

+ Puede ayudar a mantener un peso saludable

+ Reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

“Es importante que la gente conozca el hecho de que la hipoxia vinculada con el sueño no se relacionó como tal con una mayor positividad para el virus causante de la covid-19; sin embargo, una vez que las personas ya estaban infectadas, la hipoxia relacionada con el sueño fue un factor de riesgo asociado para los resultados negativos del coronavirus”, concluyen los expertos en JAMA Network, sobre las consecuencias de no dormir bien y el posible vínculo que podría existir entre estas y el riesgo de tener covid grave.