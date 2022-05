“Todos los que se infectaron tienen riesgo de covid prolongado"

¿Hace tiempo que te contagiaste de covid pero todavía tienes síntomas? No eres el único, pues un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), indica que más de 1 de cada 5 sobrevivientes adultos de coronavirus pueden desarrollar covid prolongado.

Al respecto, durante el foro “Covid prolongado y secuelas. ¿Hasta cuándo?”, organizado por SuMédico, la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina aseguró que estamos viendo que la enfermedad puede tener otras consecuencias a largo plazo, lo que lo convierte en un problema de salud pública.

(Foto: Dra. Nora Martínez)

“La pandemia de covid-19 es algo sin precedentes, sin embargo, ya empezamos a verlo como algo aburrido o que ya pasó, pero la realidad es que no ha pasado todavía, no se ha declarado el fin de la pandemia”, detalló.

Resaltó que se debe tener presente que no solo las personas con covid grave van a tener covid prolongado, sino que todas las personas que se infectaron están en riesgo, aunque hayan tenido un cuadro leve o incluso sin síntomas.

¿Qué es el covid prolongado?

De acuerdo con los CDC, covid prolongado es el término utilizado para describir una variedad de síntomas que pueden durar meses o más después de la infección inicial por coronavirus.

Los investigadores identificaron problemas de salud posteriores a covid en muchos sistemas de órganos diferentes, incluidos el corazón, los pulmones y los riñones.

Otras afecciones involucraron la circulación sanguínea, el sistema musculoesquelético y el sistema endocrino. En el reciente estudio también se identificaron afecciones gastrointestinales, problemas neurológicos y síntomas psiquiátricos.

Se vio que los pacientes con covid tenían el doble de riesgo que las personas no infectadas de desarrollar síntomas respiratorios y problemas pulmonares, incluida la embolia pulmonar. Los pacientes postcovid de 65 años o más tenían un mayor riesgo que el grupo más joven de desarrollar insuficiencia renal, afecciones neurológicas y la mayoría de las afecciones de salud mental.

(Foto: Pexels)

En ese sentido, la doctora Martínez subrayó que es obligación de los médicos de primer contacto tener en la ficha clínica del paciente el antecedente de covid, y cuántas veces tuvo la infección porque a muchos ya les dio más de una vez. También se debe considerar el tratamiento que se dio y si se tiene o no la vacuna.

“Los pacientes con covid prolongado muchas veces dicen ‘no me hacen caso, piensan que estoy exagerando, que es una sobrerreacción’, cuando realmente están teniendo esas manifestaciones y no hay nada que les ayude a mejorar”, dijo.

“Los médicos deben estar actualizados para conocer este padecimiento y que no hagan sentir a los pacientes que expresan molestias como si lo estuvieran inventando”, agregó.



No hay cifras sobre el impacto del covid prolongado

De acuerdo con la experta, ha habido distintos protocolos donde se envían encuestas, sobre todo en las personas que recibieron su diagnóstico de covid en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en personal de salud o en la gente afiliada, para estudiar cuál es la prevalencia del covid prolongado. Sin embargo, no hay cifras concisas al respecto.

“Es indispensable tener cifras nacionales sobre el impacto del covid prolongado porque hasta ahora, no se conoce porque no se ha estudiado. Tener un análisis nos sirve para saber a qué nos estamos enfrentando”, indicó.

Desde la experiencia de la especialista, teniendo un aproximado de las personas que están padeciendo secuelas por covid, covid largo o síndrome post covid, se puede planear mejor cómo tratarlas y dedicar la infraestructura suficiente.

Además, lamentó que es poco probable que el sistema de salud mexicano tenga la infraestructura suficiente para darle acompañamiento a los pacientes o para ofrecer los centros de rehabilitación necesarios o de terapia psicológica, mucho menos para prevenir las infecciones.

(Foto: Pixabay)

“La medicina en nuestro país está orientada en tratar y curar, más allá de prevenir, cuando lo más importante debería ser evitar las enfermedades y sus secuelas. Es mejor no enfermarnos a estar pensando en todo lo que se necesita para atender el post covid. No podemos dejar de lado las medidas contra el coronavirus”, destacó.

¿Cómo tratar el covid prolongado?

El acompañamiento al paciente es fundamental en el covid prolongado, según la doctora Martínez, primero para explicarle qué es lo que le pasa, hacerlo real y empezar a resolver de la mejor manera.

“Es importante aclararle al paciente que la mejoría no va a ocurrir rápido, que implica un esfuerzo y sobre todo, paciencia”.

El tratamiento es multidisciplinario, no se receta un medicamento o se recomienda solo un ejercicio, sino que es un todo. De acuerdo con la experta, va a depender mucho de los síntomas poder revertir el covid prolongado. En la mayoría de las veces la tos se quita por completo.



Finalmente, destacó que los pacientes necesitan que el médico sea un guía, que los escuche y tengan la información necesaria sobre lo que les pasa y cuál es la mejor manera de resolverlo, pues hacer un plan terapéutico juntos es fundamental.

“Se planeó y se hizo una infraestructura con sedes para atender de emergencia los casos de covid más graves que necesitaban oxígeno cuando los hospitales no estaban siendo suficientes, pero no vemos esa misma atención para el síndrome post covid, probablemente porque se cree que es menos importante y que es más tolerable, pero en estos casos no podemos solo suponer”, indica.

Se debe hacer un análisis con datos y si es necesaria una infraestructura se debe dirigir la atención hacia allá, opina la académica.

“Todos debemos tener presente el diagnóstico de covid prolongado, pacientes pero sobre todo médicos”, concluyó.

