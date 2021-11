"Todavía no sabemos si habrá que adaptar vacunas vs la B.1.1.529": EMA

La nueva variante de covid ya está haciendo que los países cierren sus aeropuertos y que haya temor entre los especialistas, que todavía no saben qué esperar de este nuevo tipo de coronavirus encontrado en Sudáfrica.

Saber si se necesitará adaptar las inyecciones es un tema que todavía no se discute, pues la cepa se encontró hace días y necesita más estudio, indica la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Si no se sabe cómo actúa la variante y no se tiene suficiente información, no se puede hacer mucho y eso es lo que está pasando en estos momentos.

De acuerdo con EFE, la EMA considera "prematuro" vaticinar si tendrán que adaptar las vacunas covid mediante una composición diferente, pues todavía no se sabe muy bien cómo funciona.

Una fuente de la EMA le dijo a este medio que los datos conocidos hasta ahora sobre la nueva variante covid son "insuficientes para determinar si se podría propagar significativamente y en qué medida puede evadir la protección que nos dan las vacunas autorizadas por la Unión Europea (UE).

Esa opinión es compartida por los científicos de Sudáfrica, quienes dicen que la nueva variante de covid se caracteriza por presentar múltiples mutaciones y que esto es preocupante, pues podría significar un posible impacto en la transmisibilidad y tener una potencial capacidad de esquivar la protección que ya se tiene.

“Si se demostrara que una nueva variante con una mutación es capaz de evadir la inmunidad y se propaga con gran velocidad en zonas donde la variante delta se encuentra predominando, sería de gran importancia comenzar las actividades de actualización de las vacunas”, comentó la EMA.

Hasta el momento, es muy temprano para anticipar la necesidad de una nueva vacuna adaptada para combatir la nueva variante de covid B.1.1.529, dijo la agencia europea.

En caso de que se presenten planes de modificar las vacunas contra el coronavirus para hacerle frente a la nueva variante del covid, la EMA ya publicó una guía que indica a las farmacéuticas los requisitos necesarios para hacerlo.

Continuamente, la EMA examina las mutaciones del causante del covid para estar “al tiro” sobre el posible impacto que pueda tener en la efectividad de cualquiera de las vacunas aprobadas, pero como esta nueva variante de covid tiene más de 30 variaciones, los especialistas están preocupados, indica EFE.

Debido al temor de esta nueva cepa, varios países en todo el mundo, incluyendo los de la Unión Europea, han cerrado el tráfico aéreo procedente desde naciones del sur de África, especialmente Botsuana y Sudáfrica.

El impacto de las mutaciones todavía debe ser estudiado, ya que hasta hoy solo se han identificado cerca de 100 casos.

Para saber más de...¿Cuáles son las vacunas que hay contra el coronavirus?

De ARN mensajero:

Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan este método en el que el

ARNm es modificado genéticamente para ayudar al sistema inmune a producir la proteína S presente en el SARS-CoV-2 para crear anticuerpos y combatirlo. ▲ De vector viral:

Las vacunas de AstraZeneca y Jansen utilizan el material genético del virus y lo colocan en una versión modificada del mismo llamada vector viral; el cual al ingresar a las células da instrucciones al sistema inmune para combatir la infección. ▲ De adenovirus:

En la vacuna Sputnik V se utilizan 2 tipos de adenovirus (5 y 26) y se les agrega el gen de la proteína S del covid-19 y se modifican para que al ingresar al cuerpo no se multipliquen y el sistema inmune los advierta y pueda generar anticuerpos contra la infección. ▲ Vacunas Chinas:

Para producir una respuesta inmune, la vacuna Cansino, al igual que la rusa, usa el adenovirus 5; la vacuna de Sinovac utiliza un virus inactivo del covid-19 y la vacuna de Sinopharm está hecha de antígenos del SARS-CoV-2. ▲ Eficacia vs infección sintomática:

Moderna con 94%; Pfizer y Sputnik con 91%; Jansen con 85%; Sinopharm con 79%; Cansino con 68%; AstraZeneca con 63% y Sinovac con 51%. ▲ Aprobación mundial:

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud solo ha aprobado el uso completo de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Jansen, Sinopharm y Sinovac. ▲

(Con información de EFE)