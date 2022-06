Las personas que tienen alergias alimentarias tienen menos probabilidad de enfermarse de covid-19, encontró un estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH).

Asimismo, aunque se sabía que la obesidad era un factor importante para desarrollar una enfermedad de gravedad, ahora se descubrió que la obesidad y un alto índice de masa corporal están asociados a una mayor probabilidad de infección.

El estudio no encontró una relación entre padecer asma y tener mayores posibilidades de infectarse con el virus del SARS-CoV-2. El estudio fue publicado en la revista académica Journal of Allergy and Clinical Immunology.

¿Tienes una alergia alimentaria? Es menos probable que te de covid-19

La investigación también descubrió que los niños de 12 años o menos tienen la misma probabilidad de contagio que los adolescentes y los adultos, sin embargo, el 75% de ellos curan una enfermedad asintomática. Se descubrió que la transmisión del covid dentro de los hogares con niños es elevada.

Para el estudio se realizó una observación continua de la infección en más de 4,000 personas de casi 1,400 hogares en los que vivía al menos una persona menor de 21 años durante mayo de 2020 y febrero de 2021, antes de que se pusieran las vacunas contra el coronavirus a disposición del público en general.

Casi la mitad de todos los niños que participaron en el estudio tenían alergia a los alimentos, asma, eccema o rinitis alérgica. Un cuidador de cada hogar tomaba muestras con hisopos o sangre de los miembros de la familia en caso de presentar covid-19.

Inflamación de alergias dificulta la entrada al covid-19

Al final del estudio los investigadores determinaron que tener una alergia alimentaria reducía el riesgo de infección al 50%. Las otras enfermedades alérgicas no tuvieron el mismo efecto.

Los científicos consideran que la inflamación de tipo 2 que se presenta en las enfermedades alérgicas, puede reducir los niveles de una proteína llamada receptor ACE2 en la superficie de las células de las vías respiratorias.

El coronavirus utiliza precisamente ese receptor para entrar en las células y por consiguiente, su escasez limitaría la capacidad del virus para infectarlas.

Personas con sobrepeso y obesidad tiene 41% más probabilidad de contagio

Estudios previos ya habían demostrado que padecer obesidad podría elevar el riesgo de desarrollar una enfermedad grave por covid-19, sin embargo el nuevo estudio añade una correlación entre tener un mayor índice de masa corporal y mayores probabilidades de contagio.

Cada aumento de 10 puntos en el percentil del IMC aumentaba el riesgo de infección en un 9%. Los participantes con sobrepeso u obesidad tenían un riesgo de infección un 41% mayor que las personas sin estos padecimientos.

Otro hallazgo descubierto fue que durante el periodo de análisis, las infecciones asintomáticas se presentaron en el 75% de los niños, el 59% de los adolescentes y el 38% de los adultos.

