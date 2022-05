"Tenia un cáncer de milímetros y preferí que me quitaran el estomago"

Roxana Zeledón tuvo un cáncer gástrico milimétrico hace 7 años y decidió quitarse todo el estómago por miedo a una recaída. Su caso fue muy particular porque nunca en su vida sufrió de colitis, reflujo, gastritis o sobrepeso. Tampoco fuma ni ha usado drogas o toma alcohol. Además, en su familia no hay antecedentes de cáncer.

“Lo único que tenía fue una anemia que la detecté en un chequeo médico anual y pensé que era porque acababa de tener un bebé y podía ser por el embarazo. Después, el gastroenterólogo encontró una lesión de 0.2 mm y pensó que era inicios de gastritis, por lo que me prescribió un medicamento. Sin embargo, la biopsia dio positiva a cáncer”, revela en exclusiva para SuMédico.com.

Se trataba de un adenocarcinoma difuso con células de anillo en sello y decidió quitarse el estómago completo porque no quería correr el riesgo de que la enfermedad volviera.

“Me aplicaron quimioterapia y el tratamiento dejó secuelas irreversibles. Hoy vivo con dolor 24/7/365”, señala Roxana.

El 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva, un ámbito que suele ser descuidado por una gran cantidad de personas y que, en algunos casos, puede provocar la muerte.

¿Qué tanto cuidas tu salud digestiva?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2019 los trastornos digestivos causaron 375,170 muertes, de las cuales 215,168 fueron en hombres y 160,002 en mujeres.

La OPS agrega que se vio una tasa bruta de 37.2 fallecimientos por cada 100,000 habitantes (43.3 decesos por cada 100,000 en varones y 31.3 por cada 100,000 mujeres).

Según el portal especializado en estadísticas Statista, las infecciones intestinales fueron el tercer tipo de enfermedad más común en México durante 2020. Ese año, se habrían estimado un total de 2.58 millones de casos en nuestra nación, la mayoría de los casos en adultos de entre 25 y 44 años de edad.

Por su parte, datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 3 de los 7 cánceres responsables del mayor número de decesos en el planeta durante 2020 tuvieron que ver con el sistema digestivo: de colon, estomacal y de hígado.

“En México, las enfermedades digestivas predominantes son las ácido pépticas (gastritis, úlceras gástricas o duodenales), la enfermedad por reflujo gastroesofágico (regreso del contenido gástrico, ya sea alimentario o jugos gástricos hacia el esófago) y el síndrome de intestino irritable”, explica el gastroenterólogo Erik Rebolledo.

De acuerdo con el experto, un 20% de la población mexicana tiene algún padecimiento de los tres más frecuentes en México. ¿Padeces alguna de ellas?

“Me inflamaba hasta por tomar agua”

Duna padece síndrome del intestino irritable y en algún momento, la enfermedad le hizo creer que estaba embarazada.

“Me inflamaba tanto que pensé que lo estaba. Hasta tomar agua me hacía sentir así. Otra de las cosas que pasó por mi mente fue que tal vez tenía una intolerancia como los celiacos. Yo también padezco de estreñimiento y considero que tener el intestino irritable requiere mucha disciplina por parte de quien lo padece, porque esta condición cambió mi vida”, comenta Duna para SuMédico.

Ella recuerda que a veces le daban antojos de una dona u otro alimento, pero si los ingería, después padecía dolores y malestar.

“Sabía que si me daba un gustito, después venían las consecuencias. Ahora ya no como una dona completa, por ejemplo. Nada más como una cuarta parte. Si hago eso, sé que tendré malestares, pero no tan severos como si me lo comiera completa”, comenta Duna.

Su experiencia incluye problemas con la familia y en el trabajo, pues cuando se hacían reuniones familiares, ella no podía consumir lo que se preparaba.

“A veces en mi familia decían ‘qué hueva’ porque yo llevo mis tuppers. En el trabajo luego quieren salir a comer y yo no puedo hacerlo”, indica Duna.

¿Qué es el síndrome del intestino irritable?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que el síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno que conlleva a dolor en el abdomen y modificaciones en el intestino.

Esta institución menciona que las causas del síndrome del intestino irritable no son claras, ya que se puede presentar luego de una infección bacteriana o por parásitos en lo que se denomina síndrome del intestino irritable postinfeccioso. También puede haber otros desencadenantes, incluyendo el estrés.

“El 60% o 70% de los que padecen síndrome del intestino irritable, según los textos de medicina, lo tienen por factores relacionados con estrés, depresión, ansiedad u otros trastornos psico-psiquiátricos. El equipo multidisciplinario es muy importante, pues se tienen que apoyar en otros especialistas, como un licenciado en nutrición que les maneje la dieta, terapias psicológicas y/o mandarlos al psiquiatra porque en algunos casos hay que dar ansiolíticos”, indica el doctor Rebolledo.

A esto se le llama ‘somatización’, dice el especialista. La somatización es una molestia que no viene del órgano, sino de una situación psicológica donde el paciente siente un dolor que no es provocado por ninguna causa orgánica.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de intestino irritable?

Mayo Clinic informa que los síntomas del síndrome del intestino irritable varían y pueden persistir por mucho tiempo. Los más frecuentes son:

Cólicos, dolor o hinchazón en el abdomen que tienen que ver con la evacuación intestinal

Modificaciones en el aspecto de las heces

Alteraciones en la frecuencia con la que se evacúan los intestinos

¿Cuáles son los factores de riesgo para tener síndrome del intestino irritable?

Cambios en los microbios intestinales: los ejemplos incluyen cambios en bacterias, hongos y virus que normalmente residen en los intestinos y juegan un papel clave en la salud. Las investigaciones indican que los microbios en las personas con síndrome de colon irritable pueden diferir de los microbios en las personas sanas.

Infección grave: el síndrome de colon irritable puede aparecer después de un episodio grave de diarrea (gastroenteritis) causada por bacterias o virus. El síndrome de colon irritable también podría estar asociado con un exceso de bacterias en los intestinos (sobrecrecimiento bacteriano).

Estrés a temprana edad: las personas expuestas a eventos estresantes, especialmente en la infancia, son más propensas a tener síntomas de síndrome de colon irritable.

Contracciones musculares en el intestino: las paredes de los intestinos están revestidas con capas de músculo que se contraen a medida que mueven los alimentos a través del tracto digestivo. Las contracciones que son más fuertes y duran más de lo normal pueden causar gases, hinchazón y diarrea. Las contracciones intestinales débiles pueden ralentizar el paso de los alimentos y provocar heces duras y secas.

Sistema nervioso: las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que se experimente un malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases o las heces. Las señales mal coordinadas entre el cerebro y los intestinos pueden hacer que el cuerpo reaccione de forma exagerada a los cambios que normalmente ocurren en el proceso digestivo, lo que causa dolor, diarrea o estreñimiento.

Si se sospecha que se tiene síndrome del intestino irritable, lo mejor es acudir con un experto que diagnostique y dé un tratamiento adecuado.

“Necesitaba inyectarme morfina 4 veces al día para poder soportar el dolor”

Roxana señala que una de las consecuencias de la administración de la quimioterapia es que desde entonces tuvo que usar morfina varias veces al día.

“Al inicio era algo agotador y desgastante, necesitaba inyectarme morfina 4 veces al día para poder soportar el dolor. Ahora ya logré aprender a convivir con este malestar, hago ejercicio todos los días y puedo comer absolutamente de todo”, destaca.

Además del cáncer gástrico, Roxana tuvo cáncer de colon sincrónico. “Pasé por muchas cirugías porque la anastomosis del colon se atrechó 8 veces”, menciona.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que la anastomosis es una unión quirúrgica entre dos estructuras. Generalmente, significa una conexión que se genera entre estructuras tubulares, como vasos sanguíneos o las asas de intestino.

¿Cómo se alimenta una persona sin estómago?

“La gastrectomía total es cuando te quitan todo el estómago. Lo que se hace es que el esófago se une con un tramo del intestino delgado que se llama yeyuno. Quitamos todo el estómago, subimos el yeyuno y lo conectamos al esófago, entonces cuando el paciente come, el alimento pasa directamente del esófago al intestino delgado. A eso se le llama esófago yeyuno anastomosis, que quiere decir unión del esófago y el yeyuno”, explica el doctor Rebolledo.

¿Qué hace el yeyuno?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el yeyuno se encuentra entre el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y el íleon, que es la última parte de dicho intestino.

“El yeyuno ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago. Absorbe nutrientes (vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas) y agua de los alimentos para que nuestro cuerpo los pueda utilizar”, indica esta institución.

“Cuando una persona tiene cáncer, le cambia la vida”

Roxana explica que cuando una persona pasa por cáncer le cambia la perspectiva completamente y si logran sobrevivir a la enfermedad, es como una segunda vida.

“Se vive todo más intensamente y uno es más agradecido con Dios porque hay mucha gente que no logra vivir. Lo más importante que aprendí es que una actitud positiva siempre hace la diferencia”, destaca.

Por su parte, Duna señala que muchas veces no se comprende a las personas con síndrome del intestino irritable y todo lo que sienten debido a su condición.

“A la gente que no tiene este problema le pido que respeten”, concluye.