"Tengo mucho dolor, necesito una cirugía, pero ha sido un viacrucis"

Fabiola nació con un problema del sistema urinario. Una arteria estaba enrollada en el uréter y llegó un momento en que la orina no podía pasar del riñón a la vejiga para ser desalojada. Tenía fuertes dolores y acudió al Hospital General en busca de atención. Después de muchos meses de espera para que le programaran la cirugía (una que nunca antes se había realizado en ese hospital) Fabiola salió bien de la operación.

Sin embargo, 5 años después comenzó a tener molestias otra vez. Tiene dolor y sangra. En esta ocasión ya cuenta con seguridad social y también ha sido largo el camino hasta una atención de tercer nivel.

Ella es una de las pacientes mexicanas que sufre por el insuficiente servicio de salud en el país.

Un análisis elaborado por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza reportó que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso efectivo a todos y a todas las mexicanas; ofrece trato diferenciado entre derechohabientes y personas no afiliadas al seguro social; y los pacientes y sus familias, que financian el sistema público a través de sus impuestos, también pagan de su bolsillo servicios privados por falta de atención o recetas no surtidas efectivamente. Este estudio fue realizado con base en información del INEGI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entre otros

De acuerdo con el análisis realizado, más de la cuarta parte de las personas en México no tienen acceso a los servicios de salud.

En materia de la medicina privada, reportan que se trabaja sin transparencia y carecen de mecanismos eficaces de defensa ante costos inflados y otros abusos.

Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho humano básico y universal, así como para fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos.

¿Qué tan cerca está México de tener un sistema de salud de primer nivel?

Al tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, mejorar el sistema de salud pública y otorgar medicamentos gratuitos a quienes lo necesitan, poniendo como ejemplo a Dinamarca.

El doctor Éctor Jaime Ramírez, quien además es diputado del PAN, fue entrevistado por el portal hermano La Silla Rota (Expertos: Insabi falló como idea y como realidad (lasillarota.com) y apuntó que el plan del gobierno para dar atención universal con la creación del Insabi “falló no solamente como idea, sino como realidad”.

Fracasó el Insabi

Al comentar la decisión del gobierno de dar mayores atribuciones al IMSS Bienestar, el doctor Ramírez Barba indicó que si se trata de debilitar al Insabi o desaparecerlo, el Ejecutivo federal debería ser claro e iniciar una reforma a la Ley General de Salud para derogar la reforma de 2019, que solo trajo dolor y sufrimiento a los pacientes, con la desaparición del Seguro Popular, indicó.

Ramírez Barba recordó que el Insabi se creó para sustituir al Seguro Popular y que entró en operaciones sin planeación estratégica ni diagnóstico certero y, por lo tanto, sin reglas de operación claras, lo que lo alejó de su objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud para la población sin seguridad social.

“La realidad ha evidenciado todo lo contrario: incremento de población sin acceso a los servicios de salud; desabasto de medicamentos; falta de financiamiento a los servicios estatales de salud, así como de institutos nacionales, hospitales de alta especialidad y hospitales federales de referencia. Todo es reflejo del pésimo diseño del Insabi y la aceptación tácita de su incapacidad política, operativa y administrativa”,

A su vez, Judith Méndez Méndez, coordinadora del Área de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recordó que en el presupuesto para 2022 se priorizaron recursos para el IMSS Bienestar por encima del Insabi.

“Creemos que un punto que debería de ser importante es que, si ahora le van a dar este nuevo papel a IMSS Bienestar, pues que realmente se haga transparente, más evidente porque no se está reconociendo que el Insabi no está funcionando como se había pensado y ahora se planea hacer todo por medio de IMSS Bienestar”, dijo.

Méndez Méndez indicó que uno de los hechos que muestra que el Insabi no logró cumplir su objetivo fue que menos personas dijeron estar afiliadas a esta institución, ya que hubo una reducción de 18.7 millones en comparación con las que había en el Seguro Popular, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, aunado a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que van en el mismo sentido.

En la presente semana, la diputada de Morena Patricia Armendáriz presentó una iniciativa para “garantizar el abasto de medicamentos”, lo que fue interpretado como el reconocimiento del fracaso que han tenido los programas de esta administración para efectivamente garantizar el derecho a la salud.

Al doctor Daniel Pahua Díaz, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, le preguntamos qué tan cercano está México de tener un sistema de salud como el de Dinamarca y dijo:

“La cuestión es que muchos de los problemas que tenemos en salud pueden llevar algún tiempo en que se vean reflejados. Se trabaja en sector salud por los servicios de salud asistenciales como los preventivos”,

También hizo hincapié en el cambio de la pirámide población, “las personas adultas mayores va aumentando, entonces las necesidades que se tienen en salud por la situación que va a prevalecer en ese grupo de edad es otro factor que va a contribuir para ver hacia dónde se va a dirigir un poco más la atención en salud”.

Otra larga espera para recibir atención

Fabiola tardó muchas semanas en ser recibida por un especialista quien ordenó que se le hiciera un gamagrama. Tuvo que esperar otros meses para la fecha del estudio y un día antes le informaron que … ¡el equipo estaba descompuesto! y que no sabían cuándo estaría reparado. Cuando ella siguió insistiendo le dijeron que “todo abril está saturado” y ni siquiera le dieron nueva fecha.

Otra vez, tras mucho insistir, le dieron cita para el estudio. Se lo realizaron 5 horas después de la cita, y apenas un día antes de su consulta con el cirujano.

Los mexicanos no cuidan su salud: especialistas

Ambos especialistas consultados por SuMédico coincidieron en que, en términos generales, los mexicanos no cuidan su salud. El doctor Rosas indicó que se observa que desafortunadamente las personas que vivimos en México tenemos mala alimentación y poca actividad física que son dos pilares de la salud, “no nos cuidamos y además normalizamos el sobrepeso y la obesidad.

“En México se tiene normalizado la frecuencia de diabetes, pensamos que como alguien de nuestra familia lo tiene, es normal que prevalezca esta enfermedad, lo mismo pasa con la obesidad e hipertensión”, indica el doctor Rosas.

Existe una carencia de acceso a servicios de salud y los pobres son los más afectados

El estudio realizado por Acción Ciudadana Contra la Pobreza señala que de 2018 a 2020 la falta de acceso a la salud se incrementó del 16 al 28%.

Actualmente hay 35 millones de personas sin afiliación a servicios de salud. La situación de las mujeres es más grave: 16 millones de mujeres están excluidas del sistema.

De acuerdo con Acción Ciudadana contra la Pobreza, la desigualdad en el acceso a la salud y a la seguridad social están directamente relacionados con la condición de pobreza. El 98% de las personas en pobreza extrema, es decir, 10.8 millones de personas según Coneval, carecen de acceso a la seguridad social y 57% carece de acceso a servicios de salud.

El acceso a la salud condicionado al trabajo no está funcionando y resulta excluyente para la mayoría. El 61% de la población ocupada carece de afiliación a la seguridad social, son 34.5 millones de personas, casi en partes iguales, la mitad forman parte de la informalidad laboral, pero la otra mitad sí tiene empleos, pero sus patrones no los afiliaron.

Las personas gastan mucho en servicios de salud

El análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala que entre 2018 y 2020, hubo un aumento en el gasto de bolsillo en salud de 44 % en el conjunto de la población. Los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral, a 1,267 pesos en 2020 (en pesos constantes).

El gasto de bolsillo es un indicador indirecto del acceso o más bien de falta de acceso a servicios de salud, con calidad y oportunidad.

Se define como gasto de bolsillo a la cantidad de recursos del ingreso familiar que se destinan a cubrir gastos de servicios sanitarios, intervenciones médicas o quirúrgicas, medicamentos, terapias y estudios clínicos, de manera directa.

El gasto privado en salud incluye el gasto de bolsillo más el gasto por pago a “seguros de gastos médicos” y otras formas de aseguramiento privado para recibir atención médica en caso de necesidad.

México tiene todo tipo de enfermedades

Tanto el doctor Daniel Pahua Díaz como el doctor Óscar Rosas Carrasco, especialista en medicina interna en geriatría, y profesor investigador del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana de la CDMX, señalaron que México tiene enfermedades que son de países en vías de desarrollo como enfermedades de países desarrollados.

“México tiene un problema, ya que por un lado las enfermedades crónicas o no transmisibles son de alta frecuencia y las enfermedades infecciosas o agudas continúan con una alta frecuencia”, explica el doctor Rosas.

Los países en vías de desarrollo como el nuestro, deberían de tener solamente enfermedades emergentes, pero desafortunadamente países como México combinan alta frecuencia en enfermedades crónicas no transmisibles y alta frecuencia en enfermedades agudas”, señala el doctor Rosas.

“El problema de México tiene todo tipo de enfermedades y se tiene que dar atención por diferentes frentes”, señala el doctor Pahua.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes en México?

De acuerdo con Statista, un portal de estadísticas en línea la cual hizo una investigación sobre las enfermedades más comunes en México durante el 2019, estas son las 10 más comunes en el país por número de casos:

Infecciones respiratorias agudas Infecciones intestinales provocados por otros organismos y las mal definidas Infección de vías urinarias Úlceras, gastritis y duodenitis Gingivitis y enfermedad periodontal Conjuntivitis Otitis media aguda Obesidad Vulvovaginitis Hipertensión arterial.

¿Cuáles son las enfermedades que más matan a los mexicanos?

De acuerdo con el Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses , durante el período de enero-junio de 2021, las defunciones por covid-19 fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 145 mil 159 casos.

y los , durante el período de enero-junio de 2021, las defunciones por covid-19 fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 145 mil 159 casos. Las siguientes causas de muerte fueron las enfermedades del corazón con 113 mil 899 muertes

La diabetes mellitus, con 74 mil 418 casos.

Los tumores malignos cobraron la vida de 44 mil 197 personas y la influenza y neumonía de 20 mil 956.

Las enfermedades del hígado mataron a 20 mil 644 personas

Las enfermedades cerebrovasculares a 18 mil 843

Los homicidios cobraron la vida de 16 mil 972 personas y los accidentes de 16 mil 912.

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas acabaron con la vida de 9 mil 152 personas.

¿La desaparición del seguro popular ha impactado en la salud de las personas?

El doctor Daniel Pahua Díaz explicó que desde el punto de vista de la salud pública y académico, cada gobierno que está en turno tiene sus estrategias de cómo abordar los problemas de salud y cómo los va a priorizar con todos los aciertos y desaciertos que se puedan tener; “la cuestión de seguro popular fue una estrategia de cómo atender o dar las posibilidades de solución a los problemas de salud que tenemos.

“Tenemos muchos problemas de salud que están ligados a la escasez de recursos, de recursos de la población para poder atender sus necesidades en salud, entonces desaparecer el seguro popular es una estrategia con sus aciertos y desaciertos, porque de entrada el seguro popular no funcionaba como un seguro, pero cada administración va a tener su forma o estrategia de cómo priorizar los problemas y en ese sentido, de cómo atender los problemas de salud”.

En México existe muy poca prevención de la salud

Los especialistas coincidieron en que existe muy poca prevención de salud en el país y que esto viene de muchos años atrás, “viene de décadas, de una alimentación rica en carbohidratos, en grasas, baja en proteínas en alimentos de poca calidad; pese a que no se tengan recursos el no saber cómo escoger alimentos saludables y después equilibrarlos, el que la personas estén pegados a la televisión y ahora a los dispositivos móviles, en lugar de hacer ejercicio de forma rutinaria”.

Este Día Mundial de la Salud está dedicado al cuidado del medio ambiente

Este 2022 el tema central del Día Mundial de la Salud es “Nuestro planeta, nuestra salud”. A través de esta campaña se busca invitar a las personas, las comunidades, los gobiernos y diversas organizaciones en todo el mundo a compartir información acerca de las medidas a adoptar para proteger la salud y el planeta.

En SuMédico entrevistamos al doctor Horacio Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, quien señaló que son múltiples las maneras de cómo el medio ambiente impacta en la salud de las poblaciones humanas.

“Lo más visible es la contaminación del aire, la contaminación del agua y ahora el incremento de la temperatura; la OMS calcula que el 25% de las muertes en todo el mundo son atribuidas directa o indirectamente a un factor ambiental, puede ser la degradación de los ecosistemas o algún tipo de contaminación”, indica el experto.

“Yo diría que básicamente hay un efecto muy directo que es el de la contaminación del agua y del suelo que tiene efectos agudos y efectos crónicos sobre la salud”,

En México hay muy poca concientización sobre el medio ambiente

El doctor explica que hay una concepción o entendimiento de que el medio ambiente nunca se va a acabar, y que es el sitio donde podemos arrojar nuestra basura, nuestro plástico y no nos damos cuenta de que eso a mediano y largo plazo nos va a afectar.

“Creo que la conciencia de que el medio ambiente es importante ha crecido en México pero no lo suficiente para la situación en la que está el planeta, todos los ciudadanos deberían ser más conscientes de esta realidad y es algo que debería promoverse por todos lados”, asegura el doctor Horacio Riojas.

“Hace falta crear mucha conciencia y brindar mucho conocimiento sobre los riesgos a los que nos enfrentamos por no cuidar el medio ambiente”, finaliza el especialista.

Fabiola todavía no logra saber cuándo la operarán

Fabiola tiene uno de sus uréteres bloqueado y cuando acudió a consulta el cirujano no estuvo presente. Fue atendida por un par de médicos que Fabiola no supo bien a bien si eran estudiantes, residentes o médicos generales porque le dijeron que tenían que “consultar con el cirujano para ver si requería otro estudio”.

“Quedaron de llamarme por teléfono y eso todavía no ocurre”.