Los casos de covid-19 comienzan a bajar y con ello se ha decidido que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio, tampoco en los aeropuertos y vuelos, pero ¿existe riesgo de contagiarse de covid en un avión o aeropuerto?

(foto: unsplash)

México elimina el uso de cubrebocas en aeropuertos y vuelos

Ante la baja de casos de covid-19 en el país, las instituciones sanitarias han decidido retirar el uso obligatorio de cubrebocas, y también lo ha hecho la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en México, que ha informado que en aeropuertos el uso de los cubrebocas ya no será obligatorio.

El anuncio de la AFAC, agrega que las instalaciones aeroportuarias (incluyendo las salas de espera), son espacios amplios y suficientemente ventilados, por lo que no será obligatorio el uso de mascarillas en dichos espacios, a menos que las autoridades sanitarias modifiquen los protocolos sanitarios.

Además, aclara, dentro de los aviones tampoco será necesario, ya que las aeronaves utilizan sistemas de filtración muy eficientes, que son capaces de eliminar casi en su totalidad cualquier elemento que pueda alterar el aire, como:

Partículas.

Bacterias.

Virus.

Eso sí, se recomienda que las personas utilicen el cubrebocas en aquellos espacios que sean cerrados y tengan poca o nula ventilación.

(foto: unsplash)

El uso del cubrebocas ya no es obligatorio

Esta decisión ha llegado después de que el Gobierno de México anunciara actualizaciones de los lineamientos de seguridad sanitaria, entre las que se encuentra la eliminación del uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, bajo las siguientes condiciones:

Las personas no comparten el “lugar físico de trabajo”.

El trabajo es “físico intenso”

Se consumen bebidas o alimentos.

(foto: unsplash)

Pero aún es probable contagiarse de covid en aeropuertos

Expertos aseguran que existe la probabilidad de contagios, más aún en sitios de uso común dentro de los aeropuertos, por lo que el uso del cubrebocas sigue considerándose como recomendable, principalmente en los grupos vulnerables.

El Dr. Michel Martínez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud, explica que al estar dentro de las instalaciones de un aeropuerto, sí existe el riesgo de infectarse por covid.

Esto se debe principalmente, comenta, a que la mayoría de los aeropuertos no cuentan con la infraestructura ideal para filtrar el aire, pues no se cuenta con la capacidad para cambiar ciclos de aire, así como tampoco los filtros HEPA, es decir, no se cuenta con filtros con capacidad de purificar el aire.

Para el especialista, los momentos de mayor riesgo son aquellos donde se realiza el abordaje y también en salas de espera, por lo que son estos momentos, cuando más se recomienda el uso del cubrebocas

(foto: unsplash)

¿Qué riesgos hay durante el vuelo?

El doctor Martínez considera que si bien en el avión se pueden tener riesgos de contagio, estos son principalmente mientras se está abordando, pues este proceso implica que existe gran flujo de personas que van y vienen, sin que se tenga la oportunidad de tener activos filtros de aire.

Eso sí, una vez que las puertas se cierran, los riesgos de contagio descienden, pues la cabina se presuriza y los filtros (que son muy eficaces) se activan, purificando el aire y eliminando las partículas que podrían ser dañinas.

También debe considerarse que los grupos de riesgos (como los mayores de 65 años o con enfermedades crónicas), sigan utilizando medidas de protección, incluso dentro de los aviones.

(Con información de: Infobae, ContectaTec.)