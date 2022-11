Se confirmó que Héctor Bonilla, reconocido actor de teatro y televisión, falleció a los 83 años y su hijo Fernando Bonilla confirmó que fue a causa de la enfermedad grave que padecía desde hace 4 años: cáncer de riñón.

"Después de 4 años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida", escribió su hijo en sus redes sociales.

En 2019 el primer actor fue diagnosticado con la enfermedad y en su momento, dijo que no podía tratarse con quimioterapia. A pesar de su estado de salud, Bonilla siguió trabajando.

En entrevistas, Héctor Bonilla dijo que pese a su enfermedad, no tenía miedo a la muerte y que su deseo era seguir luchando por su vida, trabajando y cumpliendo sus sueños.

(Foto: @hbonillaoficial)

“Cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni azotado”, mencionó el 14 de marzo de 2022.

¿Qué es el cáncer de riñón que padecía Héctor Bonilla?

En 2019 el actor fue diagnosticado con cáncer en el riñón derecho, una enfermedad que de acuerdo con Mayo Clinic, no suele tener signos o síntomas en sus primeras etapas.

(Foto: freepik)

Con el tiempo, pueden desarrollarse molestias, como:

Sangre en la orina, o que se ve de color rosa, rojo o café

Dolor que no desaparece en la espalda o en el costado

Pérdida del apetito y del peso

Cansancio

Fiebre

Es importante entender que los riñones son dos órganos grandes con forma de fríjol, cada uno aproximadamente del tamaño del puño de la mano.

Están adheridos a la pared superior trasera del abdomen y están protegidos por las costillas en la parte baja de la caja torácica.

La función principal de los riñones es eliminar el exceso de agua, sal y productos de desecho de la sangre que proviene de las arterias renales.

No se conocen las causas exactas del cáncer en este órgano, pero médicos destacan que el cáncer de riñón comienza cuando algunas células de este órgano desarrollan cambios o mutaciones en su ADN.

Entre los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener cáncer de riñón, la American Cancer Society destaca los siguientes:

Edad avanzada

Fumar

Tener obesidad

Presión alta o hipertensión descontrolada

Recibir diálisis a largo plazo

Antecedentes familiares de cáncer

(Foto: freepik)

Un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de este tipo de cáncer y para ello, es necesario adoptar medidas como dejar de fumar, tener un peso saludable, controlar la presión arterial, hacer ejercicio y comer una dieta variada y sana.

¿Cómo tratar el cáncer de riñón como el que tenía Héctor Bonilla?

El tratamiento del cáncer de riñón, dicen expertos de Mayo Clinic, suele comenzar con la cirugía para extirpar el tumor. Si la enfermedad solo afecta este, la cirugía es el único tratamiento necesario.

Por su parte, si el cáncer se extiende más allá del riñón, se pueden recomendar otros tratamientos.

Si no es posible conseguir una cura, el tratamiento está dirigido a mantener el cáncer bajo control tanto como sea posible y aliviar los síntomas, como problemas para comer, dolor o sangrado.

(Con información de Mayo Clinic, American Cancer Society)