El ómicron ha demostrado ser una de las formas más contagiosas de coronavirus, responsable de la mayoría de contagios en los últimos meses, principalmente en los niños, que parecen ser los más afectados por esta variante. ¿Cuáles son los síntomas de ómicron en niños?

Síntomas de ómicron en niños: ¿Cuáles son?

Aunque raro, explica el Hospital Johns Hopkins, algunos niños que son infectados por ómicron u otras variantes del coronavirus pueden tener daños severos en los pulmones, que pueden llevarlos a ser hospitalizados y, en casos extremos, la muerte.

Por eso se recomienda que si bien todos deben tener cuidado para evitar contagios, y aplicar medidas de prevención, es fundamental que en niños que aún no son vacunados se tenga especial atención, ya que parecen ser el grupo que más se ha contagiado por la variante ómicron.

“Actividades dentro de espacios cerrados son más riesgosas que actividades en el exterior, pero el riesgo puede reducirse utilizando cubrebocas, manteniendo distanciamiento social, lavándose las manos y procurando la ventilación”, explica el Dr. Aaron Milstone, pediatra en el Centro Pediátrico de Johns Hopkins.

Síntomas de Ómicron en niños

La Clínica San Felipe, indica que el ómicron puede presentar síntomas similares a los de un resfriado, y suelen ser menos severos que los de otras variantes.

Con ómicron, indica la clínica, son menos frecuentes la pérdida de olfato y gusto, por lo que hay que prestar particular atención a otros datos que nos podrían alertar de un niño infectado.

Usualmente, los síntomas de ómicron en niños, son:

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión o escurrimiento nasal.

Dolor de cabeza.

Fatiga y/o malestar general.

Dolores musculares.

Sudores excesivos.

Fiebre (que puede ser alta y constante).

Tos seca.

Estornudos.

El Hospital Pediátrico de Chicago Ann & Robert H. Lurie agrega que esta infección por ómicron podría causar la famosa “tos perruna”, que se debe a una inflamación de las cuerdas vocales como efecto secundario de infección en vías respiratorias.

¿Cuáles son los síntomas de ómicron en niñosmás preocupantes?

El Hospital Pediátrico de Chicago Ann & Robert H. Lurie, indica que la mayoría de los niños pueden tener síntomas leves de la enfermedad.

Sin embargo, es necesario que acudan a revisión con un médico o proveedor de servicios de salud para que sean diagnósticados y seguir las recomendaciones adecuadas.

También se debe considerar la existencia de síntomas graves de infección por ómicron en niños, que requerirían de atención médica urgente:

Hay dolor de pecho severo y/o tosen sangre.

El niño presenta problemas para respirar.

Se presentan desmayos.

El menor tiene ataques de asma severos.

Niños recién nacidos (menores a dos meses), tienen fiebre de 38°C o más.

Existen signos de deshidratación severa (niños que parecen lentos y sin energía, con boca seca, diarrea, vómito, y sin señales de haber orinado en 4-6 horas).

Tienen labios o cara azulados.

Presentan reacciones alérgicas graves (como inflamación o problemas para respirar).

Hay cambios en el comportamiento o a nivel mental, como niños que tienen problemas para despertar o despiertan confundidos, convulsiones, dolores de cabeza y cuello rígido que se acompaña de fiebres altas, problemas repentinos para hablar, ver, caminar o moverse.

