La disnea, es decir, sentir que nos falta el aire o que respirar está siendo un problema mientras padecemos covid, ha sido señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un síntoma que indicaría que la infección es grave y podría causar la muerte.

(foto: freepik)

El covid y la disnea, ¿qué se debe saber?

La Organización Mundial de la Salud ha reportado que si bien la infección por covid-19 puede presentarse de diferente manera en cada persona, en general hay una serie de síntomas que podrían indicarnos la presencia de la enfermedad:

Tos

Malestar o cansancio general

Fiebre

En conjunto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se ha informado que estos síntomas pueden variar muchas veces por los diferentes tipos de virus responsables de la enfermedad, como es el caso de la pérdida de gusto y olfato, que no suele presentarse en infección por ómicron.

Sin embargo, hasta ahora, se sabe que sin importar el virus causante de la covid, uno de los síntomas que indicarían que la enfermedad se está complicando y podría causar la muerte, es la disnea.

Este síntoma respiratorio es catalogado por la OMS como un signo de alarma, cuya presencia significa que se necesita atención médica urgente.

(foto: freepik)

¿Qué es la disnea? Sentir que falta el aire

La disnea, reporta la Sociedad Americana de Oncología Clínica, es una sensación de falta de aire.

En sí misma no es una enfermedad, es más bien un síntoma que se presenta por algún problema del organismo, como una complicación pulmonar o cardíaca, o por una infección como el covid.

La disnea puede identificarse porque presenta algunas características como:

Incomodidad al momento de respirar

Dificultad para respirar

Incapacidad de obtener el aire suficiente

Sensación de asfixia, opresión en el pecho, ahogo, o de sentirse “sofocado”

El Manual MSD informa que dependiendo de las causas que originan la sensación de falta de aire y de la persona, la disnea podrá percibirse de forma diferente, y podrá acompañarse de otros síntomas o elementos, como las sibilancias (un sonido chillón al exhalar) en una crisis asmática.

Y, también, debe considerarse que la disnea puede dividirse en tres grupos, dependiendo de su aparición y duración:

Disnea aguda (suele ocurrir a pocos minutos después de la causa desencadenante).

(suele ocurrir a pocos minutos después de la causa desencadenante). Disnea subaguda (la sensación de falta de aire puede ocurrir luego de horas o días).

(la puede ocurrir luego de horas o días). Disnea crónica (tiene una duración de semanas, e incluso años).

(foto: freepik)

Además de covid, la disnea es síntoma de otras enfermedades

Si bien hablamos de que es muy importante detectar la disnea si tenemos covid, Medline Plus indica que existen otras causas que la producen, y que igualmente requieren atención.

La disnea puede ser resultado de problemas de salud como:

Problemas pulmonares

Problemas de las vías respiratorias

Problemas cardíacos

Otras causas (como las alergias, obesidad o encontrarse en grandes alturas)

El Manual MSD y la Asociación Americana de Oncología Clínica refieren que algunas de las causas más frecuentes de disnea, pueden ser

Asma.

Ansiedad

EPOC

Insuficiencia cardíaca

Enfermedades coronarias

Estrés

Falta de condición física y realización de ejercicio

Taponamiento cardíaco

Neumonía

Líquido en los pulmones y/o en pared toráxica

(foto: freepik)

¿La disnea puede ser mortal?

En muchos casos, según se reporta por el Manual MSD, la gravedad de la disnea y la capacidad de ser mortal estará relacionada a la causa de la misma.

En varias ocasiones, la disnea puede ser resultado de una obstrucción o daño de las vías respiratorias, que además de causar problemas para respirar, podría causar una baja de oxígeno en el organismo (hipoxia), un proceso que puede ser mortal si no es tratado a tiempo.

(foto: pexels)

¿Qué hacer ante la falta de aire?

Una de las recomendaciones, indican las instituciones médicas, es que si se tiene una sensación de falta de aire, lo ideal es hacer una medición de los niveles de oxígeno en el cuerpo (saturación de oxígeno en sangre).

Para lograrlo, se requiere utilizar un oxímetro de pulso, que arrojará los valores que nos indicarán si existe alguna problemática que impida el correcto ingreso del oxígeno al organismo.

Sin embargo, Medline Plus indica que es necesario permanecer atento a otras señales, ya que podrían alertarnos de que la disnea es grave y que requiere atención médica inmediata.

Las señales de una disnea grave y la necesidad de atención médica urgente, son:

La sensación de falta de aire o dificultad al respirar se presenta de manera repentina.

o dificultad al respirar se presenta de manera repentina. Se ha confirmado o existe la probabilidad de que se tenga infección por covid.

Además de disnea, hay presión, dolor o incomodidad en el pecho.

Hay fiebre.

Existe opresión en la garganta, o tos ronca y chillona, o sibilancias al exhalar.

Empeoramiento de la disnea.

Valores de saturación de oxígeno por debajo de 95-90.

(Con información de: World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, Manual MSD, American Society of Clinical Oncology, Medline Plus, Mayo Clinic.)