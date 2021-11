“Si tienes cáncer de pulmón todos te preguntan si fumabas"

Inmaculada, una mujer de 50 años fue diagnosticada con cáncer de pulmón hace 5 años. Todo empezó porque tenía una tos persistente y cansancio excesivo; sin embargo, cuando acudió al médico no le hicieron caso.

“Terminé en urgencias porque sabía que algo andaba mal, que algo me ocurría y ahí también me dijeron en principio que no era nada, que me fuera a casa a descansar. Yo insistí, me enojé mucho porque no me querían atender y al intentar hablar más fuerte, mi tos empeoró”, relata en entrevista con SuMédico.

(Foto: Inmaculada, paciente de cáncer de pulmón)

Fue hasta ese momento cuando empezaron a hacerle muchos estudios y en unos días llegó el diagnóstico: cáncer de pulmón.

Lo más grave es que Inmaculada tenía además metástasis, su enfermedad era intratable, inoperable y, por ende, le dieron muy poca esperanza de vida.

Era una mujer exitosa en su trabajo, con dos hijos adolescentes que ahora cuidan de ella. Su vida se trastocó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el cáncer de pulmón representa un reto importante para la salud pública al ser reconocido como una de las principales causas de muerte por cáncer en México y en el mundo.

Tan solo en 2020, se estimó una incidencia de más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y alrededor de 1.8 millones de muertes por esta causa.

(Foto: Freepik)

En México, se registraron 7 mil 811 casos nuevos y 6 mil 733 muertes por cáncer de pulmón, según INSP.

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Pulmón con el fin de dar visibilidad y crear conciencia sobre esta enfermedad silenciosa que, en la mayoría de los casos, se diagnostica en etapas muy avanzadas.

Cáncer de pulmón presenta síntomas cuando ya es tarde

Inmaculada relata que todo se complicó en su diagnóstico porque además del cáncer de pulmón con metástasis, también desarrolló una tromboembolia pulmonar, un pulmón encharcado, un trombo en la pierna, uno en cada pulmón y cinco tumores en el pulmón izquierdo. “Mi situación era bastante grave”.

Una de las principales complicaciones del cáncer de pulmón es que no produce signos ni síntomas en los primeros estadios. Estos suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada y cuando lo hacen, incluyen los siguientes, según Mayo Clinic:

Tos que no se va

Tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades

Falta de aire

Fatiga

Dolor en el pecho

Ronquera

Pérdida de peso involuntario

Dolor de huesos y/o de cabeza



(Foto: Pexels)

El INSP destaca que, en México, este tipo de tumor solo se diagnostica de manera temprana en 0.6 por ciento de los casos; en etapa localmente avanzada, 24 por ciento y cerca del 65 por ciento en estadio cuatro o periodo crítico.

De acuerdo con estadísticas recogidas por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, en nuestro país la mortalidad de los pacientes de cáncer de pulmón es de 89%, toda vez que la detección de la enfermedad ocurre en etapas muy avanzadas en prácticamente la totalidad de los casos.

Un ensayo clínico le salvó la vida

Debido a lo avanzada que estaba la enfermedad de Inmaculada, en el momento de su diagnóstico no había ningún tratamiento que le pudieran ofrecer, la única alternativa era que al hacer la biopsia se observara que tenía un tipo de cáncer pulmonar específico del cual estaban empezando a hacer un ensayo clínico. Si no, no había nada más que hacer.

“Tuvimos que esperar un tiempo para poder hacerme la biopsia debido al tromboembolismo pulmonar, porque no podía recibir la anestesia. Intentaron hacerlo sin usarla, pero fue horrible, me acabé desmayando del dolor”, recuerda.

(Foto: Inmaculada, paciente de cáncer de pulmón)

Consiguieron disolver los trombos y después de dos meses un cirujano se atrevió a hacer la intervención, porque, según cuenta Inmaculada, varias veces se pospuso debido a que nadie quería hacerla por todos los riesgos.

“Di positivo a este tipo de cáncer que estaban buscando y en tres meses, pude iniciar el ensayo clínico para probar un nuevo tratamiento. Desde entonces, llevo cinco años sin descanso en tratamiento, recibo el medicamento cada tres semanas. Empecé con una combinación de inmunoterapia con quimioterapia, pero hace un par de meses vieron que tengo una nueva metástasis”, explica.

Inmaculada tenía metástasis ósea en columna y cadera y ahora la tiene también en el peritoneo. Debido a ello dejaron de darle quimioterapia y volvieron a darle la inmunoterapia que le daban al principio. Todo es experimental porque son tratamientos que no se han probado en nadie más.

(Foto: Inmaculada, paciente de cáncer de pulmón)

Todos te preguntan si fumabas debido al estigma

Inmaculada recalca que no es fumadora y hace hincapié en que uno de los principales estigmas a los que se enfrentan los pacientes con cáncer de pulmón es que la enfermedad se relaciona siempre con el tabaquismo.

“Al principio, cuando te dan un diagnóstico de cáncer te empeñas en buscar el por qué. A mí me dijeron que yo era parte del 3% de casos de mujer joven no fumadora. Es un caso donde la enfermedad ocurre, sale y ahí está”, dice.

“Si fuera cáncer de mama, nadie me preguntaría si fumo o no fumo o qué me lo provocó, porque en el cáncer de pulmón tenemos este estigma de que somos nosotros los culpables de habernos provocado la enfermedad”, agrega.

(Foto: Pexels)

Según explica Inmaculada, no es mentira que cerca del 80% de los casos surgen por el tabaquismo, pero hay un 20% restante que surge por causas ambientales, por genética, por estar en contacto con elementos tóxicos o sin una causa específica, simplemente ocurre.

Al respecto, el INSP señala que la exposición al humo de tabaco de segunda mano, al gas radón y al humo de leña y combustibles sólidos son otros factores importantes que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Por su parte, el estudio Global Burden of Disease de la Organización Mundial de la Salud, señala que el tabaquismo es la causa del cáncer de pulmón en la mayoría de los casos pero el resto, es en sí mismo un problema de salud pública equiparable al del cáncer de cuello uterino.

Un cambio de vida

Tras el diagnóstico, la vida de Inmaculada cambió por completo. Ella cuenta que en ese momento tenía éxito profesional, era directiva de una empresa, cuidaba de sus hijos adolescentes y estaba felizmente casada. “Era un buen momento para mí”.

(Foto: Inmaculada, paciente de cáncer de pulmón)

Pero cuando llegó la enfermedad tuvo que dejar su trabajo, ya no podía cuidar de sus hijos, sino que ellos ahora la cuidaban a ella.

“Nos revolucionó todo a todos. Fue un golpe que afectó a toda la familia. Yo soy la que padezco cáncer, pero la gente a mi alrededor también lo sufre”, explica.

Actualmente, Inmaculada va casi todas las semanas al hospital, pues no solo tiene que acudir cada tres semanas a hacerse pruebas y a recibir el tratamiento de cáncer de pulmón, además la enfermedad le ha causado otras secuelas que la obligan a ir a otros especialistas.

“Con todo, puedo decir que ha sido un cambio para bien. Por su puesto que no quiero estar enferma ni estar siempre entre la vida y la muerte, pero esta situación me ha permitido disfrutar más de mi familia”, cuenta orgullosa.

(Foto: Pixabay)

Antes, Inmaculada prácticamente no veía a su familia, salía a trabajar muy temprano y volvía en la noche, solo los veía a ratos el fin de semana, no tenían una convivencia tan cercana como la que lograron ahora a raíz de la enfermedad.

“Ahora estoy en casa, como con ellos y cambiaron todos nuestros hábitos. Dentro de lo crudo y duro que es la enfermedad, nos ha hecho aprender a aprovechar la parte positiva, que es poder vivir en familia”, señala.

Ayudar a otros, su prioridad

Inmaculada actualmente es vicepresidenta de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y está empeñada en hacer lo necesario para dar más visibilidad a su enfermedad y a otros pacientes.

“Me di cuenta de que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer y el segundo en incidencia en mi país (España); que cada año hay 30 mil nuevos pacientes y que es el más frecuente a nivel mundial; sin embargo, aunque es un cáncer tan agresivo que afecta a tantos, está oculto, nadie habla de él”, lamenta.

(Foto: Inmaculada, paciente de cáncer de pulmón)

El problema es que la gente que padece cáncer de pulmón no lo cuenta y no se sabe todo lo que realmente pasan. Tampoco hay suficiente financiamiento para la investigación.

“Creo que es momento de darle la vuelta y empezar a hablar del tema, que se invierta en investigación, en prevención y en pruebas diagnósticas. Yo ya llegué tarde a un diagnóstico precoz, pero los que vengan detrás si van a poder beneficiarse de todo lo que podamos cambiar ahora”, resalta.

Después de todo lo que ha pasado, Inmaculada afirma que ser la vicepresidenta de la AEACaP es una forma de curarse, de poder hacer algo por su enfermedad y por otros que lo padecen, “para que juntos optemos por buscar soluciones”.

Tras un diagnóstico de cáncer hay que acercarse a asociaciones

El cáncer de pulmón suele ser muy agresivo, así que Inmaculada explica que cuando te diagnostican no te da tiempo de pensar en nada, no sabes por dónde empezar ni cómo actuar.

"Cuando el cáncer da la cara, ya es tarde, es una enfermedad silenciosa y por ello es muy complicado saber cómo atacarlo, porque vas contra reloj".

Por ello, destaca que la primera recomendación que haría a alguien que recién recibe el diagnóstico es acercarse a las asociaciones, porque ahí se encuentra un acompañamiento y un apoyo. Lo segundo es confiar en los médicos y hacer todo lo que indican, porque no hay tiempo de buscar otras opiniones ni tratamientos.

(Foto: Pexels)

“Es importante buscar ayuda en psicooncología, porque es muy difícil como paciente entender lo que está pasado y lo mismo pasa con los familiares. Si te ayuda, también puedes apoyarte en la fe, que es lo a mí me ha ayudado a salir adelante”, señala.

Además, puntualiza que en esta situación es fácil agarrarse a cualquier idea o caer en remedios naturales, pero nunca se debe tomar algo sin evidencia científica, pues “suelen ser trampas para sacar dinero y aprovecharse de la desesperación. Además, pueden empeorar tu situación”.

Finalmente, Inmaculada da una recomendación a todos: escucha a tu cuerpo.

“Con mis primeros síntomas yo ya sabía que algo me pasaba, que no estaba bien y mi error fue no insistir en que me hicieran las pruebas necesarias desde antes. No tienes que ser un hipocondriaco, pero sí es importante que estés al tanto de cómo te sientes, sobre todo si tienes molestias como fatiga o una tos que no se quita con nada”, concluye.

#SinRespiro

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, se lanzó la campaña #SinRespiro, que consiste en subir fotos o videos soplando sobre las manos colocadas en forma de pulmones a redes sociales, con la etiqueta (hashtag) #SinRespiro y mención a AEACaP.

Mostrar la prevalencia real del cáncer de pulmón y reducir el estigma que frecuentemente se asocia a esta enfermedad son dos de los objetivos principales que persigue esta campaña.

“Pretendemos situar el cáncer de pulmón en el lugar que merece y hacerlo visible y por eso solicitamos a las personas su colaboración mandándonos su fuerza y apoyo a través de sus fotografías o vídeos”, explica Bernard Gaspar, presidente de la asociación.

