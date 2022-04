Shanghái sufre por covid-19: la ciudad vuelve al encierro

Shanghái volvió al confinamiento por covid después de que los especialistas están teniendo problemas para controlar la variante ómicron.

Esta medida hace que más de 26 millones de personas sean incapaces de salir de sus casas y algunos incluso están presentando problemas para pedir alimentos o agua a domicilio.

“No puedo comprar comida. No me queda nada en mi nevera. Mi barrio ha sido sellado. No sé qué hacer”, se quejó un usuario del portal Weibo.

Personas se quejan del confinamiento por covid: “Queremos comer”

Las dificultades causadas por el confinamiento covid en China se están expandiendo hasta los servicios de salud y algunas personas han reportado que no pueden acceder a los hospitales y la gente empezó a culpar al gobierno por la medida tomada y su falta de capacidad para controlar las infecciones.

“Nuestro hombre de 90 años padece diabetes. Antes de la cuarentena por covid, nuestro médico nos recetó algunos medicamentos para usar en casa porque se les pidió a todas las enfermeras que ayudaran con las pruebas de coronavirus. De repente, Pudong se cerró y no pudimos conseguir ningún fármaco. Luego lo compramos en línea, pero la empresa de entrega no pudo mandarlo porque ahora no están entregando nada”, se quejó otro ciudadano en redes sociales.

De acuerdo con The Guardian, el lunes se superaron los 10 mil contagios por primera vez en Shanghái, y desde marzo se han detectado 73,000 casos positivos en la megaciudad.

Este medio también resalta que de acuerdo con la comisión municipal de salud de Shanghái, el martes 5 de abril suspendieron sus operaciones 30 de los hospitales principales de la ciudad.

“Queremos comer, queremos ir a trabajar, queremos tener derecho a saber”, protesta la gente en videos que han sido eliminados por los censores.

La Universidad Johns Hopkins destaca que China ya se encuentra muy cerca de Estados Unidos en la cantidad de casos presentados durante los últimos 28 días, pues se han reportado 632,460 en la nación asiática y 835, 165 en el país de las barras y las estrellas, que hasta hace poco era la nación más afectada por el virus en el planeta.

(Con información de The Guardian)