Sector Salud rechaza pruebas serológicas para el diagnostico de covid

Por medio de un comunicado publicado el 13 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que las pruebas serológicas de anticuerpos no son recomendables para el diagnostico ni el seguimiento del coronavirus, pues no son pruebas efectivas contra covid.

En el artículo de la comisión se puede leer que se reitera el llamado a las personas para que no se hagan este tipo de pruebas, pero… ¿Por qué lo dice COFEPRIS? Aquí te lo contamos.

¿Por qué las pruebas serológicas de anticuerpos no son una de las pruebas efectivas contra covid?

La COFEPRIS apunta que las pruebas serológicas de anticuerpos, que son aquellas que usan una muestra de sangre para detectar anticuerpos contra el virus causante de la covid-19 no sirven para el diagnóstico de la presencia activa del virus e incluso pueden dar resultados negativos aunque se tenga la infección.

“Esto representa un riesgo para las personas, pues los resultados podrían ser interpretados de manera equivocada y dar una falsa sensación de seguridad que no tenga sustento”, advierte la comisión, que hizo un análisis de la evidencia publicada sobre este tipo de tests y va a emitir resoluciones para precisar que no pueden ser utilizadas como método diagnóstico, pues no son pruebas efectivas contra covid.

De acuerdo con la COFEPRIS, las pruebas serológicas de anticuerpos tampoco deberán ser utilizadas para descartar la infección ni como reemplazo de las pruebas de PCR o de antígeno.

En caso de que la persona presente síntomas del coronavirus, indica la comisión, la persona deberá aislarse durante siete días, en los que tendrá que vigilar su frecuencia cardíaca, oxigenación, presencia de fiebre, ventilar espacios cerrados y mantener medidas básicas de prevención.

“Las pruebas deben ser realizadas en establecimientos que cuenten con todos los elementos de regulación sanitaria vigentes, asegurando las condiciones requeridas. En caso de detectar posibles irregularidades, ponemos a disposición la página gob.mx/Cofepris para que las personas puedan hacer una denuncia sanitaria”, concluye la comisión.