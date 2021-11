El mundo vuelve a estar en alerta máxima tras la nueva variante de la covid-19 , el ahora llamado ómicron, pero, ¿se puede prevenir su propagación y evitar una cuarta ola? A continuación te decimos qué dicen los expertos al respecto.

El anuncio de la detección de la variante ómicron del covid-19 tuvo lugar por autoridades sanitarias en Sudáfrica. Además, informaron que la variante presenta múltiples mutaciones.

De hecho, es una constelación de mutaciones calificada como “inusual” por la Plataforma de Innovación en Investigaciones y Secuenciación de KwaZulu-Natal. Esta es una institución científica del este de Sudáfrica .

¿Se puede prevenir la cuarta ola y propagación del ómicron?

El doctor Francisco Moreno Sánchez , internista e infectólogo. Premio Nacional de Salud en 2020 escribió en su cuenta de twitter, 5 medidas que se requieren para evitar una severa cuarta ola y prepararse para la variante ómicron:

Aumentar el número y disponibilidad de pruebas diagnósticas, ya que esto ayudaría a detectar casos asintomáticos, evitar que el virus se propague e iniciar el monitoreo temprano.

Abrir la vacunación a todos los sectores, esto ayudaría a completar esquemas en rezagados, iniciar la vacunación en niños y empezar la aplicación de refuerzos a personas mayores de 60 y trabajadores para la salud.

Fortalecer las medidas preventivas, uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, evitar aglomeraciones y mantener espacios ventilados.

Aprobar medicamentos antivirales (anticuerpos monoclonales, molnupiravir, paxlovid). Por lo que señala que el retraso y la burocracia de COFEPRIS debe desaparecer para facilitar contar con los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad.

Restringir e imponer cuarentena a viajeros de países con brotes por la variante Omicron. Esto incluye una forma de vigilancia migratoria estricta para contener a tiempo casos de nuevas variantes.

¿En verdad se puede contener la variante ómicron?

El doctor Alejandro Macías a través de su canal de Youtube habla sobre la variante ómicron y explica si en verdad se podría contener.

“Hemos recibido una pésima noticia y puede ser de las peores que hemos recibido en la pandemia, hay una nueva variante muy poderosa… No tratemos de minimizar lo que está ocurriendo”, indica Macías.

El especialista explica que el virus que estamos viendo ahora no es el mismo que salió de Wuhan, China, el causante de la pandemia.

“Las vacunas que se prepararon se hicieron con la información que había de ese virus origen y ahora ese virus ha ido cambiando”, explica Macías.

La variante ómicron es de preocupación

Desde que surgió el SARS-CoV-2 el coronavirus ha mutado y las variantes de preocupación han sido

Alfa

Beta

Gamma

Delta

Y ahora, ómicron también representa una variante de preocupación.

“La principal preocupación de la variante ómicron es que está sustituyendo a la variante Delta, esto querría decir que los demás países no tendrán una nueva variante que sea más poderosa”,

“ Hay que tomar las cosas con calma , pero es muy posible que esa variante ya no sea contenible sobre todo si ya ocurrió en otros países y no se dieron cuenta y que finalmente la tendrán que tener. Pero no sabemos todavía si la inmunidad que tenemos los que ya nos enfermamos o los que ya nos vacunamos nos va a servir o qué tanto nos va a servir ”, explica el especialista.

