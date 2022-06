El consejero presidencial en temas de coronavirus, Anthony Fauci, explicó que sufrió un evento denominado “rebote de covid” después de haber tomado Paxlovid para ayudarlo a recuperarse de la infección.

Aunque aclaró que debía tomar el medicamento para su recuperación, Fauci detalló que los síntomas experimentados fueron más severos que los que tenía inicialmente. ¿Se puede presentar un rebrote de covid aunque la persona ya haya dado negativo a las pruebas?

Rebrote de covid en gente con pruebas negativas: ¿Algo posible?

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, mencionó que se recuperó de su enfermedad inicial con el virus y dio negativo por 3 días antes de volver a dar positivo en el cuarto día de la semana del 20 de junio.

“Al día siguiente, empecé a sentirme muy mal, mucho peor que en la primera vuelta, así que volví a tomar Paxlovid y ahora me encuentro en mi cuarto día de un curso de 5 días”, señaló Fauci.

De acuerdo con el New York Times, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron sobre el rebrote de covid o una nueva prueba positiva después de dar negativo entre 2 y 8 días después de que la persona se recupera inicialmente de la infección después del tratamiento con Paxlovid.

“Se ha informado que el rebrote de covid ocurre entre 2 y 8 días después de la recuperación inicial y se caracteriza por una recurrencia de los síntomas o una nueva prueba viral positiva después de haber dado negativo. Un breve regreso de los signos puede ser parte de la historia natural del SARS-CoV-2 en algunas personas, independientemente del tratamiento con Paxlovid e independientemente de su estado de vacunación”, apuntaron los CDC en esa ocasión.

Para saber más de...¿Cuáles son los síntomas más comunes del síndrome post-covid-19?

Síntomas más comunes:

Estos serían los síntomas mas comunes del síndrome post-covid-19 según los estudios clínicos más destacados procedentes de China, Europa y Estados Unidos. ▲ Fatiga:

Es el síntoma que más se reporta en los estudios clínicos sin importar la gravedad de la enfermedad, entre el 40-70% de casos. La fatiga es una sensación de agotamiento severo que no mejora con el descanso, empeora con la actividad física o mental y que no permite realizar las actividades de la vida diaria. ▲ Disnea:

Hasta un 60% de las personas con covid-19 prolongado lo reportan. Se refiere a una sensación de falta de aire. Puede haber dificultad o incomodidad al respirar, incapacidad para obtener el aire suficiente o sensación de asfixia o ahogo. ▲ Anosmia:

Es la pérdida total del olfato y ocurre cuando hay una inflamación u obstrucción intranasal que impide que los olores ingresen el área olfatoria. Se presenta hasta en un 40% de los casos. ▲ Trastornos del sueño:

El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente en el covid-19 persistente y se define como un problema para conciliar el sueño y permanecer dormido. El insomnio se presenta hasta en un 50% de los casos reportados. ▲ Problemas de memoria:

Hasta un 34% de pacientes con covid-19 reportaron tener problemas de memoria o niebla mental. ▲ Estrés postraumático:

Hasta un 30% de pacientes con covid-19 señalaron padecer estrés postraumático, el cual se define como un trastorno mental desencadenado por una experiencia estresante o aterradora. El estrés postraumático puede derivar en depresión o ansiedad. ▲

Sin embargo, los centros siguen recomendando el medicamento para el tratamiento en etapa inicial del coronavirus leve a moderado entre personas con alto riesgo de progresión a enfermedad grave.

“Afortunadamente, me siento razonablemente bien. Quiero decir, no me encuentro completamente asintomático, pero ciertamente no me siento enfermo de gravedad”, detalló el especialista de 81 años sobre su rebrote de covid.

(Con información del New York Times)