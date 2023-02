Este 9 de febrero se celebra el día internacional de la pizza, por lo que es esperable que quieras festejar este día consumiendo este famoso platillo. Sin embargo, ¿qué pasa si tienes diabetes? ¿Es malo que los diabéticos coman pizza? Aquí te contamos.

Según especialistas en nutrición, la pizza, principalmente la comercial, suele ser un alimento muy cargado de carbohidratos, por lo que su consumo no está verdaderamente recomendado, ni en personas con diabetes, ni en personas sanas.

(foto: unsplash)

Sin embargo, aseguran que comer este producto no es algo prohibido, ni siquiera para quienes tienen diabetes tipo 2, aunque es necesario que sigan algunas reglas y consejos, para así evitar cualquier problema con sus niveles de azúcar en la sangre.

Así que si tienes diabetes y quieres disfrutar de la pizza para festejar su día, sin poner en riesgo tu salud y tus niveles de azúcar, te invitamos a seguir leyendo.

La pizza puede provocar cambios en los niveles de azúcar

La pizza es clasificada, principalmente, como una comida rápida, y se ha observado que es un producto que puede alterar de forma importante los niveles de azúcar en la sangre, subiéndolos más de lo esperado.

Esto ocurre porque la pizza, además de estimular la liberación del ácido del estómago, es baja en fibras y, por lo tanto, suele retardar la absorción de los carbohidratos, proceso que altera los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.

A esto se le debe sumar que la pizza es alta en componentes que, consumidos en gran cantidad, alteran los procesos digestivos:

Carbohidratos.

Grasas.

Proteínas.

Azúcares.

(foto: unsplash)

Así debes comer pizza si tienes diabetes

Sin embargo, comer pizza si eres diabético no siempre está prohibido, por lo que privarte de disfrutar este delicioso producto no es algo que debas hacer, aunque sí debes ser cuidadoso y precavido al hacerlo.

Los expertos aseguran que una persona con diabetes sí puede comer pizza si así lo desea, aunque es fundamental que cuide aspectos como las porciones, la frecuencia con que la come, así como el tipo de pizza que está seleccionando.

Si quieres disfrutar de una buena rebanada de pizza, pero tienes diabetes tipo 2, los especialistas indican que puedes hacerlo, pero asegúrate de seguir las siguientes reglas y consejos:

Elige opciones más adecuadas para ti: procura que no tengan demasiados complementos, ya que podrían aumentar más grasas y carbohidratos; opta por aquellas opciones más sanas, con menos grasas o con alimentos más benéficos, como verduras.

Come siempre en el almuerzo o en horas tempranas, ya que esto permitirá a tu cuerpo aprovechar y gastar más de los carbohidratos que has consumido, transformándolos en energía utilizable.

Cuida tus porciones, esto es lo más importante para evitar daños. Una sola porción de pizza, es decir una rebanada promedio, es completamente aceptable.

Ajusta tu insulina en relación al alimento; no te pongas más insulina solo porque sí, hazlo midiendo adecuadamente y según las recomendaciones de tu doctor.

Cocínala en tu casa para que así tengas más seguridad y conocimiento acerca de lo que estás llevando tu cuerpo; además, así tendrás más participación y podrás quitar o agregar complementos, según sea mejor.

Elige aquella pizza de masa fina, comprada o casera, pues contiene menos harina que una pizza habitual y, por lo tanto, menos carbohidratos.

Prueba con otras harinas, no es necesario que te quedes con la harina tradicional; existen opciones de harinas, como la integral, que podría ser más sana.

Compensa los carbohidratos y grasas con otros ingredientes que sean benéficos: reduce quesos, salsas y embutidos, pero aumenta ingredientes con fibras y verduras frescas. Se recomienda que tu pizza contenga al menos dos variedades de verduras frescas.

(foto: pexels)

¿Por qué hay que tener cuidado cuando se come pizza?

Como ya hemos dicho, cuando una persona con diabetes come pizza de manera incorrecta, puede tener efectos negativos en sus niveles de azúcar en sangre, pero ¿sabías que eso no es todo?

Un estudio realizado por un equipo de investigación de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), encontró que todos los tipos de comida rápida, y en particular la pizza (que fue uno de las comidas evaluadas), podría tener efectos negativos en el corazón.

Este estudio contó con la participación de 20 personas, de las cuales 10 tenían diabetes tipo 2, a los que se les solicitó comer una pizza entera de mozzarella, y posteriormente se les hizo una evaluación de la función de su corazón.

Los autores del estudio encontraron que en todos los participantes, había un cambio en la función del corazón, el cual tenía que trabajar con más fuerza, y una elevación de la presión sanguínea, efectos que podrían ser más largos en pacientes con diabetes tipo 2.

(Con información de: Objetivo Cero Hipoglucemias, Diabetic Me, Beyond Type 2, NTNU Open, Salud Responde.)