Todo empezó a principios de abril:



La Agencia de Salud Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) informó a inicios de este mes que existían pequeños que requerían evaluación en centros especializados y otros habían sido sometidos a trasplantes de hígado. Todo esto por la hepatitis aguda infantil. ▲

Una enfermedad rara:



La UKHSA descartó los virus de la hepatitis A, B, C, D, E como los causantes porque no se pudieron encontrar muestras de ellos en los menores. Esto hizo que el padecimiento fuera catalogado como extraño porque los virus son los que comúnmente causan la enfermedad. Estas son 5 cosas que debes saber de la hepatitis aguda infantil. ▲

1: Los síntomas de la hepatitis aguda infantil:



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas que presentaron los menores afectados por la hepatitis aguda infantil fueron: ictericia (color amarillo en piel o la parte blanca de los ojos), diarrea, vómitos y dolor abdominal ▲

2: Las vacunas contra el coronavirus no causan la hepatitis aguda infantil:



Sobre la supuesta relación entre las vacunas contra el coronavirus y la hepatitis aguda infantil, la OMS rechazó que existiera un vínculo: “No hay evidencia de que la presentación esté relacionada con la vacunación ya que la gran mayoría de los niños afectados no han recibido una vacuna contra el coronavirus”, dijo la organización. ▲

3: ¿Se puede hablar de casos confirmados?



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que no se puede hablar de casos confirmados en este momento porque todavía no se conoce la causa específica de la hepatitis aguda infantil. Cuando se habla de casos notificados, la OPS apunta que son niños con hepatitis aguda en los que no se encuentran los virus A,B,C,D,E. ▲

4: ¿Cuántos casos totales se han encontrado con esta definición?



La OPS indica que usando la definición de la diapositiva anterior, se han informado más de 200 casos en 20 países hasta el 3 de mayo ▲