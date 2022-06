La compañía Procter & Gamble (P&G) retiró de manera voluntaria 32 productos para el cabello en aerosol, como shampoo seco y acondicionadores porque se encontró benceno en algunos de ellos.

¿Usas shampoos Pantene, Aussie, Herbal Essences o Waterless? Pon atención.

¿Cómo nos afecta el benceno? ¿Qué es esta sustancia y por qué es dañina para las personas?

Benceno, una de las sustancias que incrementan el riesgo de cáncer puede estar en tu casa

¿Qué tanto revisas los componentes de los productos que te pones en el cuerpo?

Los productos retirados por posible presencia de benceno fueron:

+ Acondicionador seco libre de agua Weightless Smooth (3.6 oz) con UPC 37000543954 y un código de producción en el rango de 0002-0248 o 9298-9350.

+ Acondicionador seco libre de agua Instant Moisture (3.6 oz) con UPC 37000543831 y un código de producción en el rango de 0009-0069 o 9297-9350.

+ Acondicionador seco libre de aguar Weightless Smooth (.98 oz) con UPC 37000544111 y un código de producción en el rango de 0084-0085 o 9284-9361.

+ Acondicionador seco libre de agua Instant Moisture (.98 oz) con UPC 37000544227 y un código de producción en el rango de 0017-0100 o 9283-9284.

+ Shampoo seco libre de agua No Residue (3.7 oz) con UPC 37000543787 y un código de producción en el rango de 0004-0357 o 9291-9344.

+ Shampoo seco libre de agua No Residue (1 oz) con UPC 37000543978 y un código de producción en el rango de 0175-0176 o 9295-9297.

+ Pantene Sultry Bronde All in One Luxury Mist (4.9 oz) con UPC 80878188710 y código de producción 0038.

+ Pantene Smooth Talker Dry Conditioning Oil (3.9 oz) con UPC 80878192397 y código de producción en el rango de 0183-0365 o 1042-1046.

+ Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (3.9 oz) con UPC 80878190898 y código de producción en el rango de 0048-0336 o 1008-1218 o 9247-9349.

+ Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (3.9 oz) con UPC 80878188758 y código de producción en el rango de 9108-9303.

+ Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (1 oz) con UPC 80878188765 y código de producción en el rango de 0107-0262 o 9112-9288.

+ Pantene Gold Series Instant Nourishing Spray (4.9 oz) con UPC 80878188987 y código de producción en el rango de 0307 o 9263-9266.

+ Acondicionador seco Aussie Smooth Vibes (4.9 oz) con UPC 381519187957 y código de producción 0021 o 1038 o en el rango de 9294-9325.

+ Acondicionador Aussie Petal Soft (4.9 oz) con UPC 381519187544 y código de producción en el rango de 9196-9246.

+ Acondicionador Aussie Sleekend Warrior (4.9 oz) with UPC 381519187537 y código de producción en el rango de 0014-0062 o 9198-9349.

+ Shampoo seco Herbal Essences Blue Ginger Refresh (4.9 oz) con UPC 190679001498 y código de producción en el rango de 9047-9072.

+ Shampoo seco Herbal Essences White Grapefruit & Mint (4.9 oz) con UPC 190679000262 y código de producción en el rango de 0015-0314 o 1004-1019 o 9028-9348.

+ Shampoo seco Herbal Essences White Strawberry & Sweet Mint (4.9 oz) con UPC 190679000255y código de producción en el rango de 0167-0308 o 1105-1106 or 9049-9348.

+ Shampoo seco Herbal Essences Cucumber & Green Tea (4.9 oz) con UPC 190679000248 y código de producción 0093 o 1075 o en el rango de producción de 9029-9294.

+ Shampoo seco Herbal Essences Cucumber & Green Tea (1.7 oz) con UPC 190679000330 y código de producción en el rango de 0036-0329 o 1019-1098 or 9023-9312.

+ Shampoo seco Pantene No Water Refresh (4.9 oz) con UPC 80878177042 y código de producción en el rango de 9009-9058.

+ Shampoo seco Pantene Sheer Volume (4.9 oz) con UPC 80878185276 y código de producción en el rango de 9025-9260.

+ Shampoo seco Pantene Never Tell (4.2 oz) con UPC 80878188727 y código de producción en el rango de 0006-0364 o 1074-1133 o 9157-9329.

+ Shampoo seco Aussie After Hours Texture Spray 4.9 oz) con UPC 381519187834 y código de producción en el rango de 0139-0140.

+ Shampoo seco Aussie After Hours Tousle Hustle (4.9 oz) con UPC 381519187285 y código de producción en el rango de 0013-0300 or 1038 or 9189.

+ Shampoo seco Aussie Bounce Back (4.9 oz) con UPC 381519187278 y código de producción en el rango de 0013-00357 or 1018-1123 or 9189-9345.

+ Shampoo Aussie Clean Color Protect (4.9 oz) con UPC 381519187360 y código de producción en el rango de 9047-9123.

+ Shampoo seco Aussie Clean Texture (4.9 oz) con UPC 381519187285 y código de producción en el rango de 9072-9176.

+ Shampoo seco Aussie Clean Volume (4.9 oz) con UPC 381519187278 y código de producción 9085.

+ Shampoo seco Hair Food Coconut (4.9 oz) con UPC 37000876717 y código de producción en el rango de 0027-0192 o 9007.

+ Shampoo seco Old Spice Fiji (4.9 oz) con UPC 37000779421 y código de producción en el rango de 9046-9228.

+ Shampoo seco Old Spice Pure Sport(4.9 oz) con UPC 37000785170 y código de pro ducción en el rango de 9040-9239

¿Qué es el benceno?

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define al benceno como una sustancia química líquida que no tiene color o a veces es de tonalidad amarilla. Su uso principal es como solvente en la industria de la química y la farmacéutica, como producto intermedio en la síntesis de una gran cantidad de sustancias químicas y en la gasolina.

“La gente se expone al benceno principalmente por respirar aire que contiene dicha sustancia química. Esto es peligroso porque puede incrementar el riesgo de padecer leucemia y otros padecimientos de la sangre”, advierte este instituto.

¿Qué productos fueron retirados por presencia de benceno?

Es importante saber que ya existían antecedentes de productos retirados por presencia de benceno.

Un laboratorio independiente llamado Valisure probó 662 artículos de cuidado personal en Estados Unidos y descubrió que 180 de estos tenían niveles “que pueden poner en riesgo la vida de quien los use”.

El benceno, que es una de las sustancias que incrementan el riesgo de cáncer, fue detectado con mayor frecuencia en los productos en aerosol o spray, y el laboratorio señaló que la contaminación está tan extendida que quizá tenga un mayor alcance de lo que sugiere la investigación.

En julio de 2021, la compañía Johnson & Johnson retiró 5 marcas de protectores solares en spray debido a la presencia de benceno. Más de seis meses después se sumaron otras marcas de productos de cuidado personal que contienen sustancias que incrementan el riesgo de cáncer.

“El benceno ni siquiera debería estar ahí”, mencionó el director ejecutivo de Valisure, David Light, en una entrevista con The Guardian.

Dicho laboratorio ya había encontrado presencia de estas sustancias en sanitizantes de manos, protectores solares, desodorantes, shampoos en seco, acondicionadores y tratamientos contra hongos.

Ahora, el benceno ha sido encontrado en productos de Procter & Gamble, Bayer, CVS y Johnson & Johnson, que retiraron los productos del mercado con esta sustancia, incluyendo de marcas que son muy distribuidas como Herbal Essences, Aveeno, Coppertone, Brut, Neutrogena, Lotrimin, Sure, Secret, Pantene, Tinactin y Old Spice.

De los desinfectantes para manos que fueron retirados del mercado, destacan marcas como:

Art Naturals

Best Brands

Natural Wunderz

De acuerdo con Light, el US Department of Health and Human Services ya señaló que no hay niveles seguros de benceno, por lo que las personas deben tener cuidado.

(Con información de The Guardian)