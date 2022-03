Respirar aire más limpio en interiores, nueva recomendación vs covid

Una de las formas de combatir la covid-19 es limpiando el aire que se respira en interiores, menciona el doctor Alejandro Macías. En palabras del médico infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato, esta es la enseñanza más significativa que nos ha dejado la pandemia hasta el momento.

¿Por qué lo dice? Aquí te lo contamos.

Ventila bien los espacios, esa es una de las formas de combatir la covid-19

El doctor Macías apunta en su columna de opinión en The Washington Post que el principal mecanismo de transmisión del coronavirus no son las salpicaduras de saliva a corta distancia ni el contacto directo, sino los aerosoles que se generan cuando las personas hablan, estornudan, tosen e incluso cuando respiran.

Macías resalta que estos aerosoles viajan a largas distancias en espacios cerrados y pueden pasar de un piso a otro infectando a las personas en lugares que se encuentran mal ventilados.

“Es momento de empezar a pensar en cambios de arquitectura e ingeniería para esta nueva higiene y estas modificaciones no serán sencillas, pues tendemos a juntarnos en zonas que en realidad son como cajas cerradas”, indica el experto.

Dicha idea de usar la ventilación como una de las formas de combatir la covid-19 no es nueva, por lo que la recomendación del doctor Macías es tener espacios más amplios y con buena ventilación, abriendo las ventanas y alterando la ventilación en áreas cerradas.

Macías apunta que existe un término para describir el hecho de que los habitantes de un edificio empiezan a enfermar o tener mala salud debido al tiempo que pasan dentro de él: síndrome del edificio enfermo. Si bien no se ha identificado hasta el momento una causa específica, se sabe que tiene que ver con la calidad del aire que respiran las personas.

“Ya hay zonas especiales y equipos de protección personal que protegen contra los aerosoles potencialmente infectantes en los hospitales, pero las precauciones deberían hacerse universales, pues no se puede saber con certeza quién porta un agente patógeno y no se puede mantener el esquema actual en el que unos respiran aire limpio y otros no”, señala el ex comisionado para la influenza en México.

El doctor escribe que la sociedad y el gobierno deben realizar una mayor inversión en el sector salud para tener un mejor sistema primario de atención médica, un suministro suficiente de oxígeno, más y mejores unidades de terapia intensiva y una reserva de ventiladores mecánicos, además de que los estados deben preocuparse en generar sus propias vacunas.

“Sobre todo, debemos tener un aire más limpio en los espacios cerrados. Si no aprendemos esto, la siguiente pandemia volverá a causar la innecesaria carga de contagios y muertes que se tienen con la actual”, concluye el especialista.

(Con información del Washington Post)