Reportan primeros casos de viruela del mono en Latam

De acuerdo al Comunicado Oficial del Gobierno de Argentina, este viernes fueron confirmados los dos primeros casos de viruela del mono. El departamento de Salud informó que el resultado de la muestra PCR tomada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, al primer caso sospechoso de viruela símica dio positivo.

De igual manera informan que el paciente se encuentra en buen estado, realizando tratamiento sintomático y sus contactos estrechos bajo control clínico y epidemiológico sin presentar síntomas a la fecha.

Por otra parte, se notificó la aparición de un nuevo caso sospechoso de viruela símica residente en España, quien se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer caso.

El paciente presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada; arribó al país el 25 de mayo y comenzó con síntomas el día de ayer 26 de mayo del 2022. Las autoridades informan que se encuentra en buen estado general, aislado, y con tratamiento sintomático.

Primer caso de viruela del mono en Latinoamérica

Es la primera vez que se reporta un caso de viruela símica en América Latina. A su vez, las autoridades han revelado poca información sobre el paciente más allá de decir que viajó a España del 28 de abril al 5 de mayo y comenzó a presentar síntomas compatibles con la viruela del mono.

Se han reportado más de 200 casos de viruela del mono en todo el mundo, sin contar los países donde el virus es endémico, de acuerdo con la OMS.

OMS reconoce el desconocimiento sobre viruela del mono

(Foto: iStock)

La OMS reconoció que hay un desconocimiento sobre la enfermedad, pero dice que "no es de preocupar" y que "no es el covid", pues no se propaga tan rápido.

En una rueda de prensa durante la celebración de la 75° Asamblea Mundial de la Salud, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron que los casos reportados en todo el mundo por el virus de la viruela símica, puede ser la “punta del iceberg” y pueden “aparecer” más en los próximos días.

En este sentido, los expertos han comentado que todavía no se sabe si el virus ha cambiado y por eso se está propagando con más rapidez. "Lo más probable es que este brote se pueda contener con facilidad y, de hecho, tenemos herramientas para ello, aunque primero hay que ver cómo se pueden emplear y estimar las cantidades de terapias que tenemos en todo el mundo", han mencionado.

(Foto: iStock)

Por ello, la OMS ha enfatizado a los países a realizar un inventario de las vacunas que disponen contra la viruela, debido al desconocimiento de cuántas dosis existen en el mundo, aunque el organismo ha asegurado que no es necesario realizar una vacunación masiva.

Recordemos que los tratamientos que existen para la viruela símica son en su mayoría experimentales porque están elaborados para combatir la viruela, enfermedad que se creía erradicada.

(Con información de OMS, MSN, Gobierno de Argentina)