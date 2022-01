Un centro médico en Boston Estados Unidos, se ha negado a realizar un trasplante de corazón a un hombre que no cuenta con la vacuna contra el covid-19.

Se trata de DJ Ferguson, un hombre de 31 años que nació con una enfermedad que provoca que sus pulmones se llenen de sangre y líquido, lo que en cualquier momento puede acabar con su vida. Por ello, fue agregado a una lista de espera del Birgham and Women´s Hospital para un trasplante de corazón.

Sin embargo, ahora el hospital eliminó al paciente como candidato a donación por no contar con la vacuna contra el covid-19, así lo comunicó el padre del paciente y explicó que su hijo no cuenta con la inoculación porque va en contra de sus "principios básicos y por "no creer en eso."

Rechazan a hombre para trasplante por no estar vacunado contra el covid

Mediante un comunicado que se mandó a la BBC, el hospital explicó que el paciente fue rechazado por no cumplir con las políticas del centro médico para tal propósito y que debido a la escasez de órganos disponibles se tiene que garantizar en la medida de lo posible que el paciente que recibe un trasplante tenga la mayor tenga la mayor probabilidad de sobrevivir, lo cual se ve severamente reducido por no contar con una vacuna contra la enfermedad más contagiosa del momento.

Sin embargo, hay otros factores que influyen en la decisión del trasplante de órganos, entre las que destaca el estilo de vida que lleve el paciente. Además, la institución rectificó que la mayoría de las personas en lista de espera espera alrededor de cinco años para recibir un órgano.

De igual forma, el doctor Arthur Caplan de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, en entrevista con CBS News, explicó que tras cualquier trasplante de órgano, el sistema inmune del paciente queda severamente comprometido por lo que incluso una gripe puede resultar fatal.

"Los órganos son escasos, no los vamos a distribuir a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades de sobrevivir después de la cirugía", enfatizó Caplan.

Te puede interesar:

(Foto: Unsplash)

Versiones contradictorias

Ferguson ha permanecido en el hospital desde finales de noviembre del año pasado debido a complicaciones por la enfermedad hereditaria que padece y que hace que sus pulmones se llenen de sangre y líquido, asegura el texto escrito en la plataforma GoFundMe, cuyo propósito es recaudar dinero para financiar los costos médicos.

Mientras David, el papá del paciente, afirmó que su hijo no se vacunó porque iba en contra de sus principios y por no creer en la inoculación. Amanda, amiga del paciente contradijo esa versión y explicó que la razón por la que no se vacunó fue que Ferguson tuvo preocupación de que pudiera sufrir una inflamación cardíaca por un efecto secundario de las vacunas, lo que en su caso sería muy peligroso.

Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la vacuna contra el coronavirus podría causar este efecto secundario, también aclararon que era algo bastante inusual y temporal, por lo que se pidió a la población a vacunarse por completo.

Ferguson es padre de dos hijos y otro en camino, sus familiares afirman que no le queda mucho tiempo y que ya es muy tarde para cambiarlo de hospital. Su padre dice sentirse orgulloso de él por "pelear con valentía y seguir sus principios".

(Foto: Unsplash)

Antivacunas pero no ¿antihospitales?

A lo largo de la pandemia, muchos estadounidenses han protestado por sentir que sus derechos de elección son violentados al exigirles que se vacunen contra el covid-19. Muchos de ellos han salido a las calles con carteles que predican "mi cuerpo, mi elección" para explicar por qué no están de acuerdo con las reglas del gobierno sobre la inmunización.

Sin embargo, eso no les impide exigir atención médica oportuna cuando enferman de coronavirus. Ese fue el caso de una mujer en Minnesota que demandó a un hospital cuando los médicos intentaron quitarle a su esposo no vacunado el ventilador al que estuvo conectado por dos meses debido a una complicaciones por el covid-19.

Sigue leyendo:

Con información de: BBC