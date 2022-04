El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano que ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. El hígado graso es una enfermedad en la que se acumula grasa en el hígado, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Es una enfermedad silenciosa que pocas veces causa síntomas y por lo tanto es difícil de diagnosticar, explica el organismo. Se estima que afecta al 25% de la población mundial y sus consecuencias más graves son la cirrosis o el cáncer de hígado.

Sin embargo, un nuevo reporte de la Asociación Americana del Corazón publicado en la revista revisada por pares de la Asociación, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, reporta que uno de cada 4 personas en el mundo tienen una enfermedad hepática que es factor de riesgo de enfermedad cardíaca.

¿Qué síntomas provoca el hígado graso y cuáles son sus consecuencias?

La enfermedad del hígado graso se divide en dos factores, si es causada por el alcohol o si no. Esta última se produce cuando se depositan cantidades anormalmente elevadas de grasa en el hígado, lo que a veces provoca inflamación y cicatrices.

No se conoce la causa de la enfermedad del hígado graso no alcohólico aunque es más común en personas que tienen diabetes o prediabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, obesidad o síndrome metabólico, entre otros factores.

Hasta ahora, todas las investigaciones y recomendaciones de organismos y expertos se han centrado en las consecuencias de la enfermedad al hígado y no el riesgo de enfermedades cardíacas a raíz del daño al órgano, por lo que está es la primera declaración al respecto que hace la Asociación.

La enfermedad del hígado graso es una afección común que muchas veces pasa desapercibida porque no presenta síntomas o estos no son tan claros, dice el doctor P. Barton Duell, presidente del comité de redacción de la declaración y profesor de medicina en el Instituto Cardiovascular Knight.

¿Cuáles son los síntomas del hígado graso?

Al respecto, la Clínica Mayo indica que los síntomas, aunque no siempre presentes, pueden incluir:

Fatiga

Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen

Los síntomas de una enfermedad hepática avanzada son:

Hinchazón abdominal (ascitis)

Vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel

Bazo agrandado

Palmas rojas

Color amarillento en la piel y en los ojos (ictericia)

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en personas con hígado graso no alcohólico porque se comparten muchos factores de riesgo en ambas afecciones. Sin embargo, las personas con hígado graso no alcohólico corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca que las personas que presentan los mismos factores de riesgo de enfermedad cardíaca sin la afección hepática.

¿Cómo curar el hígado graso?

Hasta el momento no hay tratamientos aprobados contra el hígado graso pero los médicos recomiendan bajar de peso como una forma de prevenir o revertir la enfermedad si no está en etapas muy avanzadas, dice Medline Plus.

Llevar una dieta saludable, mantener un peso saludable y hacer ejercicio con las recomendaciones que da la Clínica Mayo para protegerse contra la enfermedad.

