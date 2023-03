Si bien el uso del cannabis medicinal hace un tiempo que se aprobó en México, es bien sabido que hay muchas personas que fuman marihuana regularmente, pero a continuación te diremos por qué hacerlo todos los días es malo.

Contrario a lo que cierta gente te pueda decir, fumar marihuana todos los días tiene más cosas negativas que positivas e incluso puede dañar la salud de tu corazón.

¿Por qué fumar marihuana todos los días es malo?

Una nueva investigación indica que fumar marihuana está lejos de ser benigno, ya que consumirla todos los días podría aumentar las probabilidades de enfermedad cardíaca.

La investigación encontró que las personas que consumen marihuana todos los días tienen aproximadamente un tercio más de probabilidades de desarrollar enfermedad de las arterias coronarias, en comparación con las personas que no la consumen.

“La marihuana está cada vez más disponible y su vínculo con la enfermedad cardíaca es preocupante”, indicó el doctor Ishan Paranjpe, líder del estudio y residente de la Universidad de Stanford en California.

También indicó que la potencia del cannabis en realidad ha aumentado en las últimas dos décadas y que, desde el punto de vista médico, ha habido estudios observacionales en los que se han analizado los efectos cardiovasculares del consumo de la marihuana.

(Foto: Especial)

¿Cómo se llevó a cabo la investigación?

Para la investigación, Paranjpe y sus colaboradores utilizaron el Programa Científico All of Us de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, para recopilar datos sobre la salud y los hábitos de 175 mil personas y su consumo de marihuana.

Para aumentar las posibilidades de que sus hallazgos pudieran determinar si la marihuana causó un aumento en el riesgo de enfermedad cardíaca, utilizaron un enfoque basado en la genética.

Después de tener en cuenta la edad, el sexo y los principales factores de riesgo de enfermedad cardíaca, los investigadores encontraron que los consumidores de cannabis tenían un 34% más de probabilidades de tener enfermedades cardíacas que aquellos que nunca habían probado la marihuana.

Los investigadores encontraron que el consumo de cannabis se asoció con niveles más altos de un tipo de grasa en la sangre llamada triglicéridos y colesteroles LDL, así como un índice de masa corporal más alto.

Otros estudios también demuestran los efectos negativos de la marihuana al corazón

Otros estudios indican que el THC (tetrahidrocannabinol), el ingrediente de la marihuana que produce los efectos psicoactivos actúa sobre los receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, el corazón y los vasos sanguíneos.

El THC en los vasos sanguíneos podría producir inflamación y la acumulación de placa, lo que puede conducir a la enfermedad cardiaca, indican los investigadores.

Paranjpe dijo que los efectos de la marihuana podrían ser incluso peores para las personas que ya tienen una enfermedad cardiaca.

La marihuana puede tener efectos negativos en la salud cardiovascular de las personas que la consumen con frecuencia, por lo que es fundamental reducir su uso o en definitiva no usarla.

(Con información de: Web MD)