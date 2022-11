¿Qué harías si te doliera el cuerpo todos los días? Alicia Machado reveló en sus redes sociales que padece una enfermedad que le provoca dolencias generalizadas en todo su cuerpo: la fibromialgia.

Aquí te contamos en qué consiste este padecimiento que tiene Alicia Machado.

¿Qué es la fibromialgia que padece Alicia Machado?

“La gente que está a mi alrededor no sabe lo que es cargar la fibromialgia y piensan que mi forma de ser en ocasiones es porque sí. No me gusta que las personas piensen que soy ruda, grosera o que me encuentro seria. Les juro que es mi afección”, detalló Alicia Machado en un Instagram Live.

La fibromialgia es un síndrome que produce un dolor que puede paralizar e incluso discapacitar a las personas. También se le conoce como síndrome de fatiga crónica y el día mundial elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este padecimiento es el 12 de mayo.

Mayo Clinic explica que los síntomas de la fibromialgia generalmente inician después de un suceso, como una cirugía, infecciones, un traumatismo físico o estrés psicológico importante, pero hay ocasiones en los que se van acumulando de manera progresiva.

“A veces no me gusta cuando se me activa la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que estoy librando una batalla física y de salud”, mencionó Alicia Machado.



¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

Mayo Clinic resalta que entre los síntomas de la fibromialgia que padece Alicia Machado se encuentran:

Fatiga

Dificultades cognitivas

Dolor generalizado con presencia en ambos lados del cuerpo, por debajo y por encima de la cintura

La fibromialgia es más común en mujeres que en hombres, no tiene una cura como tal y su tratamiento consiste en aliviar los síntomas.