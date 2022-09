Para evitar la diabetes tipo 2, se sabe que es necesario llevar un estilo de vida sano y una dieta balanceada, pero tal parece que consumir lácteos también podría ser útil para reducir los riesgos de desarrollar esta enfermedad.

(foto: freepik)

Ciertos alimentos pueden influir en la diabetes

Es bien sabido que la alimentación y los productos que se consumen pueden tener un impacto significativo en la salud, e incluso aumentar o reducir los riesgos de padecer diabetes, principalmente la de tipo 2.

Un análisis realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Napoles Federico II, en Italia, ha arrojado nuevos datos importantes respecto a la alimentación y la diabetes: la leche y otros productos lácteos podrían prevenirla.

Los resultados de este análisis y revisión de estudios, fueron compartidos en la conferencia de la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés), donde también se habló del impacto negativo que podría tener consumir carne todos los días.

Según explicaron los responsables del análisis, estos efectivos preventivos de los lácteos, en parte, podrían deberse a que tienen un efecto importante en algunos factores desencadenantes de la enfermedad, como lo es el sobrepeso u obesidad.

(foto: freepik)

Los lácteos podrían tener un efecto protector

La investigación encontró que consumir productos lácteos no solo no parece tener efectos negativos en cuanto a la diabetes tipo 2 se refiere, por el contrario: podría tener factores protectores.

Según explica a Medical News Today la doctora Giosuè, consumir de forma regular productos lácteos puede tener beneficios significativos en el metabolismo de la glucosa, principalmente debido al aporte nutricional que aportan.

La proteína de la leche, por ejemplo, se ha visto que tiene un efecto en la regulación de la glucosa en sangre después de la comida, e incluso en el control del apetito, lo que también influye en el control del peso.

Eso sí, el equipo de análisis dedujo que para que los lácteos tengan un efecto significativo y sí reduzcan los riesgos relacionados a la diabetes mellitus tipo 2, es necesario tomar cantidades específicas:

1 taza de leche se asocia a una reducción de riesgo del 10%

100 gramos de yogurt pueden reducir hasta el 6% el riesgo de diabetes

Una taza al día de cualquier lácteo se vincula una reducción del riesgo del 5%

Si se consume una taza de lácteos bajos puede asociarse a una reducción del 3% del riesgo

(foto: freepik)

Y la carne puede impactar negativamente

Otro descubrimiento del análisis realizado por la Dra. Giosuè y su equipo, fue que consumir todos los días algún tipo de carne, incluidas procesadas y no procesadas, podría influir en el incremento de los riesgos de padecer diabetes tipo 2.

Este incremento de riesgos de diabetes tipo 2 puede variar dependiendo del tipo de carne y la cantidad de consumo:

100 gramos de cualquier carne al día, incrementan un 20% el riesgo.

100 gramos de carne roja diarios se asocian a un 22% de incremento en el riesgo.

50 gramos de carnes procesadas (tocino, salchichas, etc), pueden contribuir al menos un 30% el riesgo.

Esto se debe a que las carnes, principalmente las rojas y las procesadas, tienen grandes cantidades de grasas saturadas, colesterol y hierro, así como de sodio y nitratos, que se conocen por producir inflamación crónica interna, y afectar las células pancreáticas.

El consumo de estos componentes, además, puede llegar a afectar la capacidad que tienen las células para responder a la insulina, lo que da como resultado mayores niveles de glucosa en la sangre.

(Con información de: European Association for the Study of Diabetes, Medical News Today.)