¿Ya te pusiste las vacunas este año? Si no lo has hecho, corre, porque tu vida puede estar en riesgo por las enfermedades respiratorias en México.

A pesar de que se tienen formas de prevenir las complicaciones por neumonía, influenza y coronavirus, existen personas que siguen sin confiar en las vacunas. Esto puede parecer razonable para ellas, pero una combinación entre las tres enfermedades es posible… y entonces su vida corre peligro.

Herramientas existen: la inyección para influenza se pone año con año, la del coronavirus cubre ahora a casi todas las edades y para la neumonía también se tienen medidas de prevención. Sin embargo, la petición de los especialistas sigue siendo que la población se vacune contra todos los padecimientos prevenibles, como las enfermedades respiratorias en México.

Es mejor prevenir que lamentar y ya existen actividades gratuitas para mejorar la capacidad pulmonar en nuestro país y prevenir las enfermedades respiratorias en México.

“Mi respiración se agitaba incluso cuando no estaba haciendo nada”

Efraín Berry fue afectado por una de las enfermedades respiratorias en México. Tuvo neumonía y su situación se empeoró debido al coronavirus. Por la mezcla de enfermedades, llegó a sentir un cansancio extremo que lo agotaba solo por voltear a otro lado. Después, la fatiga se presentó incluso cuando estaba acostado.

“Ya no te digo lo pesado que era levantarme para ir al baño. Un día estaba acostado y sentí cómo se agitaba mi respiración por no hacer nada. Me cambié a una posición prona, que es apoyada en cuatro puntos y libera los pulmones, y dije que si en 10 minutos seguía así, me iba al hospital”, relata.

Después de dicho tiempo, Efraín volvió a su posición original en la que estaba acostado pero, aunque sintió un poco de alivio, la agitación seguía estando ahí.

“Otro de los síntomas físicos que tuve fueron las alucinaciones por fiebre, porque llegué a tener 41 grados. Una de las noches me encontré en un loop de pesadillas que me desesperaron porque no sabía lo que pasaba. Sabía que tenía que tomar agua, pero pensaba que si lo hacía me iba a morir”, explica.

Esa no fue la única vez que Efraín sufrió por las enfermedades respiratorias en México, pero la segunda vez ya estaba preparado y los síntomas ya no fueron tan severos, pues se había puesto las vacunas.

“Hoy puedo decir que si no las tuviera estaría más preocupado porque creo que las vacunas salvan vidas y recomiendo a las personas que si tienen la posibilidad, se las pongan”, sugiere.

La vacunación es fundamental, pero casi no se aplica

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas que se administraron a través de los servicios habituales de salud en 2020. Esto es 3.7 millones más que en 2019 y la cifra más elevada desde 2020.

La pandemia de covid-19 tuvo mucho que ver. El doctor e infectólogo pediatra, Antonio Arista, indica que las tasas de vacunación se vieron afectadas por la emergencia sanitaria y tan solo en los esquemas para infantes se pudo ver el mayor retroceso ininterrumpido en 30 años.

“Esto es en todo el mundo y no se puede exentar a México. Detener la propagación de la neumonía en la población y cuidar la salud pulmonar es responsabilidad de todos”, mencionó el experto.

¿A dónde puedo ir para las actividades gratuitas?

Las actividades gratuitas para mejorar la capacidad pulmonar estarán disponibles en Parque Delta y Parque Toreo; serán para todas las edades, estarán dirigidas por médicos especializados y podrás acudir a ellas del 7 al 21 de noviembre entre 12:00 y 20:00 hrs.