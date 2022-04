El conductor del programa Hoy, Paul Stanley, alarmó a sus seguidores en redes sociales luego de postear una fotografía donde se le ve en una camilla de hospital y con oxígeno. ¿Qué le pasó? A continuación te decimos la enfermedad que lo llevó al hospital.

Stanley se comunicó en el programa matutino que conduce vía videollamada para dar detalles sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a Paul Stanley? La enfermedad que lo llevó al hospital

Entre bromas, el también actor dijo que todo comenzó cuando acudió al hospital tras sufrir una infección por salmonela. De acuerdo con Mayo Clinic, es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal y que con frecuencia ocurre por ingerir agua o alimentos contaminados.

Su estado se complicó luego de que le realizaran un chequeo general y se detectara un bajo nivel de plaquetas en su sangre.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo (...) me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, declaró.

¿Qué es la salmonela y cómo se detecta?

Expertos indican que la infección por salmonela suele ser producto de comer carnes, aves, huevos o productos a base de huevo que estén crudos o poco cocidos. Muchas veces, una infección por salmonela no presenta síntomas, pero cuando sí, los más comunes son:

Náuseas

Vómitos

Calambres abdominales

Diarrea

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) también indica que algunos brotes de salmonela han sido a causa de contaminantes en especias.

(Foto: Pixabay)

Actualmente Paul Stanley se encuentra bajo tratamiento. No obstante, desconoce si su bajo nivel de plaquetas corresponde a la enfermedad porque también podría tratarse de otro padecimiento y, ante el riesgo, el cuerpo médico optó por mantenerlo en observación.

“Todavía estoy en espera de que los doctores me digan que esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve, no sé de dónde agarré el bicho si en Estados Unidos estuve un rato o aquí en México, pero bueno, estamos bien”, explicó.

¿Cómo prevenir complicaciones por salmonela?



En general, muchos alimentos se contaminan al ser preparados por personas que no se lavan las manos después de usar el baño o de cambiar pañales. La infección por salmonela también puede ocurrir al tocar algo que está contaminado, como las mascotas.

La infección por salmonela en general no provoca la muerte. No obstante, en algunas personas, especialmente en bebés y niños pequeños, adultos jóvenes, receptores de trasplante, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados, la evolución de complicaciones puede ser peligrosa.

(Foto: Pixabay)

Entre las principales consecuencias se encuentra la deshidratación por diarrea, que la bacteria ingrese al torrente sanguíneo y pueda infectar tejidos en todo el cuerpo, así como un mayor riesgo de padecer artritis reactiva.

La Secretaria de Salud recomienda extremar precauciones como realizar el constante lavado de manos y limpiar cualquier tipo alimento preparado o congelado.

Cabe destacar que la salmonela que padeció Paul Stanley suele presentarse con mayor medida durante época de calor debido al incremento en la temperatura y la facilidad con que los alimentos se echan a perder.

(Con información de Infobae, Mayo Clinic y Secretaria de Salud)}

