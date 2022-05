¿Qué hacer si todavía soy positivo al coronavirus después de 10 días?

La variante ómicron del coronavirus evoluciona rápido. Los síntomas suelen aparecer pocos días después de la infección, y los niveles virales alcanzan su punto máximo menos de cinco días después de que el patógeno sea detectable por primera vez.

Esto condicionó que, a diferencia de otras variantes, el periodo de aislamiento fuera más corto. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que después de 10 o hasta 14 días continúan saliendo positivos en las pruebas rápidas?

Los estudios sugieren que, aunque la mayoría de las personas dejan de dar positivo en las pruebas de antígenos en algún momento durante los primeros 10 días de su enfermedad, un notable subconjunto de personas sigue dando positivo durante más tiempo, por razones que los científicos no comprenden del todo.

(Foto: Unsplash)

¿Qué hago si todavía soy positivo al covid-19 tras 10 días?

Lo que sí se conoce es que las pruebas de antígenos o las pruebas rápidas, aunque sirven para señalar a las personas portadoras de niveles elevados del virus, no son predictores perfectos de la infecciosidad.

En algunos casos, es posible que estas personas sigan eliminando virus infecciosos, pero en otros, las pruebas pueden estar detectando restos virales de una infección que está disminuyendo, dicen los expertos, lo que hace difícil saber cómo interpretar los resultados.

"Algunas personas pueden no ser infecciosas al final de su curso aunque sigan siendo positivas al antígeno, mientras que otras pueden ser infecciosas aunque sean negativas al antígeno", dijo a The New York Times,el doctor Yonatan Grad, inmunólogo y experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Debido a estas disparidades, los científicos todavía no se ponen de acuerdo sobre el mejor curso de acción para las personas que dan positivo durante 10 días o más. Algunos dicen que el camino más prudente es seguirse aislando y otros sostienen que el aislamiento prolongado es innecesario para la mayoría de las personas por lo demás sanas.

¿Por qué algunas personas siguen saliendo positivas tras una semana?

Los expertos consideran que esto se debe a alguna variación en el sistema inmunitario de las personas y a su capacidad para responder a la infección y eliminar este virus. La doctora Amy Barczak, experta en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, descubrió que el 25% de las personas todavía tenían virus viables en el octavo día o más.

Los científicos no están seguros de por qué algunas personas dan positivo durante más tiempo que otras y descubren que incluso algunas personas jóvenes, sanas y totalmente vacunadas pueden dar positivo durante un periodo prolongado.

“Se puede estar algo tranquilo con una prueba negativa, pero la prueba positiva no es especialmente útil", dijo la doctora Tara Bouton, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y autora del estudio.

(Foto: Unsplash)

¿Aislarse o no aislarse? Esa es la cuestión

Debido a que los resultados del nivel de infecciosidad de las personas tras infectarse con ómicron, los expertos no encuentran todavía un punto medio sobre el cual dictar una pauta para el aislamiento.

Algunos dicen que no es necesario aislarse 10 días y otros mencionan que una persona se debe aislar siempre que siga dando positivo en una prueba. Lo que sí es que para prevenir contagiar a otros, lo mejor es usar un cubrebocas bien ajustado cuando se salga del aislamiento.

En lo que sí concuerdan todos es que hay algunas circunstancias en las que la gente debería seguir haciendo pruebas y potencialmente aislarse más allá del día 10. Entre ellas se encuentran las personas cuyos síntomas no mejoran y las inmunodeprimidas. El CDC recomienda que las personas con sistemas inmunitarios debilitados se aíslen hasta 20 días.

Con información de: The New York Times