Ya estamos en febrero, ¿estás cumpliendo tu propósito de tener el cuerpo de tus sueños este 2023? Sí todavía no has podido empezar a cumplir tu reto, a continuación, te dejamos 5 hábitos que no debes hacer ya que te harán acumular grasa en el vientre.

El vientre suele ser el principal acumulador de grasa y día a día puedes estar teniendo hábitos que hacen que esta se resalte más, por lo que es importante eliminarlos.

5 hábitos que te harán acumular grasa en el vientre

La grasa corporal cumple un rol importante en el organismo, ya que actúa como aislante térmico y como principal reserva de energía para el mismo.

Pero la cantidad y el lugar que ocupa la grasa son importantes para determinar si ésta afecta o no la salud. Cuando se acumula en el abdomen, no sólo es un molesto factor estético, sino que es un indicador de riesgo para la salud.

Estos hábitos hacen que acumules grasa en el vientre:

1. Comer rápido

Comer rápido y no masticar los alimentos favorece el aumento de peso. Esto ocurre debido a que el organismo no tiene suficiente tiempo para que las señales de saciedad lleguen al cerebro, haciendo que se ingiera más cantidad de alimentos y a su vez más calorías de las que el organismo necesita, favoreciendo así la ganancia de peso.

2. Dormir mal

Guadalupe Terán Pérez, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, señala que la falta de un sueño reparador tiene consecuencias en la salud, entre ellas, ser causa de sobrepeso y obesidad y es que un sueño que sea inferior a las seis horas de adecuado descanso al día provoca un desajuste hormonal, que inhibe las sustancias que controlan el apetito y la saciedad.

(Foto: Especial)

3. Tomar refrescos de dieta

Aunque podrías pensar que cambiar los refrescos tradicionales por su versión dietética mantendría tu conteo de calorías bajo y, por lo tanto, frenaría el aumento de grasa en el vientre, esto no es así.

Pero los científicos señalan que el aspartamo, el edulcorante artificial y sustancia que contienen estas bebidas, en realidad aumenta la grasa del vientre.

4. Estresarse

El estrés libera la hormona del cortisol, esta puede provocar aumento de peso y la acumulación de grasa corporal. Practica técnicas de relajación regulares, como la respiración profunda y la meditación, para ayudar a mantener la calma y frenar los niveles de estrés.

(Foto: Especial)

5. Comer pan

Los granos refinados en el pan y otros alimentos procesados provocan una digestión lenta, por lo que se eleva la azúcar en la sangre. Con el tiempo, esto puede conducir al aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal.

Consejos para eliminar la grasa abdominal:

Alimentarse bien

Hacer ejercicio

Tomar agua

No fumar

No tomar alcohol.

(Con información de WebMD y Medlineplus)