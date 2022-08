La Secretaría de Salud confirmó que los casos de viruela del mono en México incrementaron en la última semana a 252 contagios confirmados en todo el país. También se reportó la muerte de una persona infectada, aunque se atribuyó a otras causas.

El Informe Técnico Semanal de la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica en México reportó una defunción por viruela del mono, aunque especificaron que las causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad “e infección por VIH en la cual, posterior a la solicitud de la atención médica, se identifica como un hallazgo de laboratorio la viruela símica”.

(Foto: Pixabay)

Hasta el 15 de agosto se han notificado 610 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados con la enfermedad, 131 están bajo estudio y se han descartado a 227 pacientes.

En total, los casos se han detectado en 20 estados mexicanos, y el 94 % de ellos ha sido en hombres, de los cuales el 45,6 % están entre los 20 y los 39 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la fecha se han registrado 34 mil 081 casos de esta enfermedad en 92 países, así como 12 defunciones.

¿Qué estados en México tienen casos de viruela del mono?

En México suman 252 casos confirmados de viruela del mono, distribuidos en 20 estados, según informan autoridades de Salud en toda la república. La CDMX es la entidad con más casos registrados, con 141 pacientes.

Las entidades que registran casos confirmados de viruela del mono son:

Baja California (9)

Colima (2)

Chihuahua (1)

Morelos (1)

Ciudad de México (75)

San Luis Potosí (1)

Estado de México (9)

Jalisco (46)

Nuevo León (4)

Puebla (2)

Oaxaca (2)

Quintana Roo (9)

Sinaloa (1)

Tabasco (2)

Veracruz (9)

Michoacán (1)

Baja California Sur (1)

Querétaro (1)

Yucatán (15)

Chiapas (9)

¿Dónde se registró el primer caso de viruela del mono en México?

El primer caso de viruela símica fue detectado el 28 de mayo de este año en territorio nacional, en tanto, recientemente el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), integrado por las instituciones del Sector Salud, emitió el segundo Aviso Epidemiologico Viruela Símica.

(Foto: Pixabay)

Esto con el propósito de que las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) reporten los casos sospechosos.

Michoacán reporta su primer caso de viruela del mono

La Secretaría de Salud de Michoacán reportó el primer caso de viruela del mono en el estado, en un turista proveniente de la Ciudad de México, que durante su estancia reportó síntomas de la enfermedad.

El paciente masculino de más de 30 años ya se encuentra aislado, con tratamiento y atención médica y se reporta estable. El diagnóstico ya fue confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Baja California Sur anuncia primer caso

La titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Zazil Flores Aldape, confirmó el primer caso de viruela del mono de la entidad en un hombre de 24 años que vive en el municipio de los Cabos.

El hombre se encuentra en resguardo en su viviendo y no reporta mayores complicaciones. Se reportó que a principios de julio, el paciente convivió con un turista extranjero que dos semanas antes dio positivo a la viruela símica. El paciente presentó erupciones cutáneas, dolor de cabeza y cuerpo, inflamación de ganglios y cansancio.

Puebla reporta sus primeros casos de viruela del mono

Este viernes el gobernador de la entidad, Miguel Barboza Huerta, confirmó los casos de viruela del mono en dos pacientes masculinos mayores de 30 años, cuyo estado de salud fue reportado como estable.

Ambos son casos importados, uno de la Ciudad de México y otro de Europa, detalló el mandatario en conferencia de prensa. Los dos fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y ya se tiene en observación las personas con las que pudieron tener contacto.

“No es un caso de gravedad, ni de establecer condiciones de extrema prevención, pero tenemos que empezar a resolver este asunto con profesionalismo. No es una epidemia, no es una pandemia, pero tenemos que asumirlo. Me comprometo a comandar la respuesta del estado frente a este padecimiento”, expresó Barboza.

Casos confirmados en el Estado de México

En el Estado de México se tienen detectados 5 casos de viruela símica, así lo dio a conocer el secretario de Salud, Francisco Fernández Clamont, al puntualizar que todos se encuentran evolucionando favorablemente en sus respectivos hogares, publicó La Silla Rota.

Los casos han sido detectados, hasta el corte de este miércoles, en las jurisdicciones de Toluca -con dos pacientes-; uno en la de Texcoco, en la de Zumpango otro y uno más en la jurisdicción de Nezahualcóyotl.

(Foto: Pixabay)

Jalisco, segundo estado con más casos de viruela del mono

Con 12 casos confirmados hasta el sábado 23 de julio, Jalisco se situó como el segundo estado con el mayor número de casos detectado de viruela de mono en México, sólo detrás de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud del Estado (SSJ) detalló este viernes que de los 12 casos sólo tres continúan activos, mientras el resto ya cumplió su periodo de aislamiento, según información de Unión Jalisco.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, consideró que la incidencia es baja como para generar una alarma y explicó que la mesa estatal de salud atiende la situación y es quien define las acciones a seguir.

Destacó que no hay necesidad de modificar la estrategia de abordaje de la enfermedad.

Quintana Roo, solo con un caso confirmado

El primer caso en la entidad fue confirmado el 18 de julio por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Se trató de un paciente masculino mayor de edad, quien solicitó atención médica en el estado el 11 de julio pasado, después de presentar síntomas como lesión de piel (exantema), febrícula, dolor de cabeza (cefalea) y dolor muscular (mialgias).

“Afortunadamente sólo hay un caso confirmado y varios sospechosos”, señaló este viernes el mandatario estatal, Carlos Joaquín González.

Primer caso de la enfermedad en Tabasco

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la noche del viernes 23 de julio el primer caso de viruela símica en el estado, con lo que se convirtió en la décima entidad con reporte de la enfermedad.

El paciente fue un hombre mayor de edad que fue reportado como estable y bajo resguardo domiciliario, según informó la Secretaría de Salud de Tabasco.

Nuevo León reporta dos casos

El 7 de julio la entidad confirmó su primer caso, un paciente masculino con VIH al que se reporta estable, y que ha sido detectado en el Hospital Universitario, informó Adrián Camacho, infectólogo del nosocomio.

(Foto: Pexels)

12 días después se confirmó un segundo caso de viruela del mono en Nuevo León, el cual corresponde a un hombre de quien se dijo se encuentra estable y en aislamiento domiciliario.

En un informe, la Secretaría de Salud del estado indicó que el paciente recibe tratamiento y ninguno de sus contactos ha presentado síntomas.

Sinaloa tiene un caso

El sábado 16 de julio fue confirmado el primer caso de la viruela del mono en Sinaloa: un hombre que dos semanas antes de su contagio viajó a la Ciudad de México y a Guadalajara.

La persona infectada regresó a Sinaloa el pasado 3 de julio; sin embargo, los primeros síntomas se manifestaron hasta el día 11 de julio, por lo que el hombre decidió aislarse.

Veracruz, con un caso importado

El 11 de julio se presentó el primer caso registrado de viruela del mono en este estado, el cual fue detectado dentro de un hospital particular.

El caso se registró en el Puerto de Veracruz y que se trata de un caso importado, detalló el director del Hospital Español, Antonio Ramos De la Medina.

Colima reporta su primer caso también

El 9 de julio la Secretaría de Salud de Colima confirmó el primer caso viruela del mono. Como antecedente epidemiológico, la mujer tuvo contacto con una persona proveniente de Jalisco y con otra que recientemente viajó a Estados Unidos, ambos contactos sin síntomas aparentes, ni lesiones visibles.