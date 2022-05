Este domingo se registró el primer caso sospechoso de viruela del mono en Argentina, así lo informó el Ministerio de Salud que mencionó que el caso se encuentra todavía bajo investigación, aunque detalló que se trata de un hombre de Buenos Aires que estuvo en España recientemente, presenta síntomas compatibles con la enfermedad y se encuentra en un “buen estado general”.

El paciente, que estuvo en España del 28 abril al 16 de mayo pasados, presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre pero "se encuentra en buen estado general" y recibiendo tratamiento. Según detalló el Ministerio, para realizar el seguimiento e investigación se realizó la toma de muestras para su diagnóstico.

Ante el panorama de una posible transmisión de la viruela del mono en todo el país, se informó la creación de una mesa de trabajo para coordinar las "acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas" que lleven a confirmar o descartar el caso y dar la adecuada atención clínica al paciente, así como implementar las medidas para evitar una posible transmisión.

El Ministerio de Salud de Argentina divulgó una serie de recomendaciones a la población, sobre todo a quienes presenten síntomas compatibles con la viruela y que hayan viajado a zonas donde haya casos. Las medidas recomendadas son el aislamiento social, medidas de protección respiratoria y consultar con el sistema de salud.

¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del origen de la viruela del mono?

La viruela del mono se transmite a través de líquidos corporales incluidas las gotas de saliva o el contacto con la supuración de la herida, mientras que la transmisión de persona a persona se da con un contacto cara a cara prolongado, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En los casos de viruela del mono se ha notado una tendencia de su aparición en hombres que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres, aunque también han aparecido casos en otras personas. Dada la afectación de la enfermedad en la comunidad LGBTI+, se está estudiando una nueva teoría sobre la transmisión de la enfermedad a zonas no endémicas, es decir fuera de África donde predomina el virus, y que se relaciona con las fiestas "chemsex".

De acuerdo con ABC, la directora de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid en España, Elena Andradas considera que el foco de infección, hasta ahora desconocido, podría radicar en las fiestas "chemsex" a las que asistieron hombres contagiados. El "chemsex", término derivado de la combinación de las palabras "chemical" (químico) y "sex" (sexo), se refiere al consumo intencional de drogas con el objetivo de desinhibirse y potenciar las relaciones sexuales y poder mantenerlas durante un largo periodo de tiempo, desde varias horas hasta varios días entre hombres gays, bisexuales y personas de otras identidades y orientaciones sexuales.

ONU y colectivos LGBTI+ advierten sobre discursos homófobos

Según el medio, ésta práctica se asemeja a una orgía con estupefacientes y que se acuerdan por medio de aplicaciones de citas. Las drogas que se utilizan son estimulantes y alucinógenos pues tienen como finalidad la desinhibición del consumidor, entre éstas se encuentran el éxtasis, la mefedrona y la metanfetamina, aunque también se puede utilizar la cocaína, el popper y tadalifo y sineldafilo para la disfunción eréctil.

El "chemsex" comenzó a ser documentado hace una década en Estados Unidos y su práctica se extendió rápidamente a Europa. Sus riesgos incluyen la adicción a las drogas y las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida.

No obstante, la ONU recordó que pese a que una importante parte casos del actual brote se han detectado en personas LGBTI, el riesgo de contagio no se limita a ese colectivo, sino a toda persona que haya tenido contacto físico cercano con personas que se hayan contagiado de la enfermedad. Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), pide que no se vincule a este colectivo con la transmisión de la viruela del mono.

Las lecciones aprendidas del sida muestran que el estigma y la culpabilización hacia determinados colectivos pueden perjudicar la respuesta a un brote.

(Foto: Wellcome Library, London, G. Kirkland. Watercolours of smallpox Wellcome L0015946, CC BY 4.0)

¿Cuántos casos de viruela del mono hay en el mundo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado 21 de mayo que tiene información 92 casos de viruela del mono en 12 países, según estimaciones adicionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, están bajo revisión más de 50 casos sospechosos. El 7 de mayo se reportó el primer caso en Reino Unido.

Lo que llama la atención de la propagación de la enfermedad es que se está dando en zonas no endémicas, es decir donde antes no se había registrado la presencia del virus, por lo que es considerada una situación atípica. La viruela del mono es una zoonosis viral causada por un virus de la familia Orthopoxvirus, a la que también pertenece la erradicada viruela, por lo que ambas provocan síntomas similares aunque la actual es menos grave. La enfermedad no tiene cura y su letalidad oscila entre el 4% y el 22%.

Estos son los países que reportan casos de viruela del mono según EFE y DW:

España: 30

Portugal: 37

Argentina : 1 sospechoso

: 1 sospechoso Escocia: 1

Estados Unidos: 1 y 1 sospechoso

Reino Unido: 20

Australia: 1 sospechoso

Italia: 3

Suecia: 1

Alemania: 3

Países Bajos: 1

Canadá: 2 confirmados y 20 sospechosos

Israel: 1 sospechoso

Bélgica: 2

Suiza: 1

