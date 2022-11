¿Cuáles son los alimentos que debes evitar con diabetes? ¿Puedo seguir comiendo lo mismo de antes si padezco esta enfermedad?

Muchas personas suelen pensar que cuando tienen diabetes ya no van a poder comer lo que les gusta, pero esto no es del todo cierto. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se pueden seguir consumiendo, pero en porciones más pequeñas.

Se sabe que la glucosa proviene de los que se come, pero aquí te decimos 5 alimentos que debes evitar con diabetes.

5 alimentos que debes evitar con diabetes y 5 que puedes consumir

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indica que cuidar la dieta es muy importante para las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, pues elegir los alimentos correctos es una manera importante de mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que las personas con diabetes pueden comer los siguientes alimentos:

Verduras como brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, tomates, pimientos, maíz y papas

Frutas como melones, naranjas, manzanas, fresas, plátanos y uvas

Granos como quinoa, trigo, avena, arroz, cebada y maíz

Proteínas como pavo o pollo sin pellejo, pescados, huevos, frijoles, maní, tofu o algún otro sustituto de carne, carne magra con poca grasa

Lácteos bajos en grasa o descremados

¿Qué no puedes comer si tienes diabetes?

Pon atención, porque el Hospital Houston Methodist precisa que los siguientes son 5 alimentos que debes evitar con diabetes:

pasteles galletas dulces galletas saladas papas fritas barritas

Además de estos, existen frutas que tienen una gran cantidad de azúcar, como:

Mangos

Plátanos

Manzanas

Uvas