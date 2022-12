En México, las nuevas variantes del coronavirus, Cancerbero y Tifón, serán las responsables de aumentar los casos de contagios durante la tripledemia, que además presentará casos causados por influenza y virus sincitial respiratorio.

(foto: freepik)

México ya está entrando en tripledemia

El médico experto en infectología y profesor titular de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, informó a La Silla Rota Guanajuato que en México, durante esta temporada de frío, ya se presenta una tripledemia.

Según el especialista, esta tripledemia en México sería causada debido a la presencia de tres enfermedades, causantes de enfermedades que traen consigo otras enfermedades de tipo respiratorio, como:

Influenza.

Virus Sincitial Respiratorio.

Coronavirus.

Por ahora, este problema está presente en diferentes en Estados de la República, como Guanajuato o la Península de Yucatán, sitio donde se ha presentado con más intensidad; y se espera que se presenten importantes picos de contagio en todo el territorio.

(foto: freepik)

Cancerbero y Tifón serán variantes covid dominantes

El doctor Macías también comentó que esta tripledemia se caracterizará por la presencia del coronavirus y sus variantes, que aunque no era una enfermedad usualmente presente en temporada invernal antes de la pandemia, podría ser responsable del aumento de casos de enfermedades.

Además, explicó que durante esta etapa, las dos nuevas variantes de coronavirus, Cancerbero y Tifón, serán las responsables del aumento de contagios en la población e irán sustituyendo poco a poco a omicrón, la variante actualmente dominante.

Eso sí, el médico aclara que esta sustitución no será inmediata, y que las nuevas variantes no tomarán la totalidad de los casos de forma instantánea, este cambio será gradual, por lo que en algún momento podrá verse una “sopa” de variantes activa dentro de los contagios.

(foto: freepik)

Se podrían esperar nuevos casos y más contagios

El doctor Alejandro Macías, además, indicó que esta mezcla de diferentes variables de covid, formada por las viejas variantes y las nuevas, encabezada por Cancerbero y Tifón, podrían causar un aumento de casos y por lo tanto de contagios.

Este aumento dará lugar a los llamados picos de contagio, que de momento no pueden ser del todo pronosticados, pero se espera que no sean demasiado catastróficos, y que por lo tanto no causen colapsos en sectores como:

Hospitales

Instituciones

Economía.

Sin embargo, aunque se idealiza que no causen estragos de gravedad, es cierto que estos picos por las variantes de covid pueden ser altos y significativos debido a la tripledemia a la que se comienza a enfrentar el país.

(Con información de: La Silla Rota Guanajuato.)