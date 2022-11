Un medicamento para la diabetes conocido como Ozempic está siendo utilizado por la población para lo que no es y las personas diabéticas están sufriendo las consecuencias.

La gente molesta por su imagen está recurriendo al fármaco para perder tallas debido a que famosos, un magnate de la tecnología e influencers de TikTok señalaron que lo usan para bajar de peso en poco tiempo.

Como era de esperarse, no faltó quien ignorara la verdadera función del Ozempic por seguir a personas sin estudios en medicina.

¿Y quién piensa en los diabéticos que necesitan Ozempic?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) detalla que Ozempic ayuda a nuestro cuerpo a bajar el nivel de azúcar en la sangre únicamente cuando dicho nivel se encuentra demasiado elevado y puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón.

De acuerdo con la AEMPS, Ozempic es usada para atender a personas adultas a partir de los 18 años con diabetes tipo 2 cuando el ejercicio y la dieta no son suficientes, como única medicación cuando no se puede usar metformina o con otros medicamentos cuando no son suficientes para controlar los niveles.

Pero su lado mediático es más conocido. El New York Times señala que en TikTok, la etiqueta #Ozempic tiene más de 273 millones de vistas; los usuarios expresan por un lado sorpresa por la pérdida de peso supuestamente provocada por la medicina y comparten historias sobre los efectos secundarios.

Andrew Kraftson, profesor asociado de clínica en la división de metabolismo, endocrinología y diabetes en Michigan Medicine, advierte que la Food & Drug Administration (FDA) todavía no aprueba Ozempic para perder peso, por lo que no se debería usar para este fin.

Para aprender más de...5 acciones para prevenir la diabetes de forma natural

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los casos en los que no hay control pueden causar ceguera, disfunción renal, enfermedad cardíaca y otras afecciones graves ▲ 2. Hacer ejercicio regularmente

El ejercicio aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Al realizar actividad física se requiere menos insulina para mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajo control.

▲ 3. Bajar de peso si tiene sobrepeso y obesidad

Aunque no todas las personas que desarrollan diabetes tipo dos tienen sobrepeso u obesidad, la mayoría sí lo tienen.

El exceso de grasa visceral promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, esto aumenta significativamente el riesgo de diabetes.

▲ 4. No fumar o dejar de hacerlo

Fumar ha demostrado causar o contribuir con muchas afecciones de salud graves, incluyendo la enfermedad cardíaca, enfisema y cánceres de pulmón, de mama, de próstata y del tracto digestivo.

Un estudio siguió el riesgo de diabetes en fumadores masculinos de mediana edad, después de que dejaron de fumar. Su riesgo se redujo 13 por ciento después de cinco años, y después de 20 años ellos tenían el mismo riesgo que las personas que no habían fumado nunca.

▲ 5. No llevar una vida sedentaria

Si quieres prevenir la diabetes, es fundamental que evites ser sedentario. Si tienes poca o ninguna actividad física y te sientas durante la mayor parte del día, tendrás un estilo de vida sedentario.

Estudios observacionales han demostrado un vínculo consistente entre el comportamiento sedentario y el riesgo de padecer diabetes.

(Con información de: Mayo Clinic y Medlineplus) ▲

La ignorancia de la gente es tal, que el consumo “para verse bien” agotó el medicamento y la FDA ya identificó a Ozempic y a otra medicina llamada Wegovy como dos de las decenas de fármacos que escasean.