¿Qué es la miocarditis que tiene Alphonso Davies, del Bayern Munich?

La inflamación del corazón después de tener covid (miocarditis luego del covid) no es tan frecuente, pero se puede presentar. The New England Journal of Medicine informa que la infección se ha llegado a asociar con un riesgo sustancialmente mayor de miocarditis (11.0 eventos por 100 mil personas) y uno de los afectados por este padecimiento es el lateral izquierdo/ extremo canadiense del Bayern Munich, Alphonso Davies.

El nacido en Buduburam, Ghana, de 21 años, tuvo que dejar de entrenar después de que los médicos del club alemán detectaron signos de inflamación en su músculo cardíaco.. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Miocarditis luego del covid, la afección que “detiene” a Alphonso Davies

¿Qué es la miocarditis que aqueja a Alphonso Davies? De acuerdo con Mayo Clinic, la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que puede reducir la capacidad de nuestro corazón para bombear sangre y también puede causar arritmias (ritmos cardíacos irregulares o rápidos).

Esta clínica resalta que las infecciones por virus generalmente causan miocarditis, lo cual es el caso de la miocarditis luego del covid, aunque en algunas ocasiones, este padecimiento puede ser el resultado de una reacción a un medicamento o ser parte de un padecimiento inflamatorio más general.

Alphonso Davies, quien nació el 2 de noviembre del 2000, es conocido por su velocidad y técnica pegado a la banda, cualidades que le permiten superar a los defensas contrarios. Sin embargo, la miocarditis luego del covid y la infección en sí, se convirtieron en defensas que no lo dejan pasar y lo tienen alejado de las canchas, pues no juega desde el 17 de diciembre luego de que contrajera coronavirus.

¿Cuáles son los síntomas de la miocarditis?

Mayo Clinic informa que cuando la miocarditis es encontrada en etapas tempranas, existe la posibilidad de que la persona experimente síntomas leves como latidos irregulares, dolor en el pecho o dificultad para respirar, aunque los signos varían según la causa de la enfermedad.

Los síntomas más comunes de la miocarditis, según Mayo Clinic, incluyen:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dificultad para respirar, en reposo o durante la actividad

Dolor corporal

Dolor en las articulaciones

Fiebre

Diarrea

Dolor en el pecho

Latidos cardíacos rápidos o irregulares (arritmias)

Acumulación de líquido con hinchazón de piernas, tobillos y pies

Fatiga

Miocarditis luego de covid: lo que dijo el Bayern sobre Alphonso Davies

Fue el técnico del Bayern Munich, Julien Nagelsmann, quien indicó que Alphonso Davies tuvo que “parar” luego de regresar a los entrenamientos del equipo por una miocarditis luego del covid.

“En el examen de seguimiento que hicimos ayer con todos los jugadores infectados con corona, encontramos signos de miocarditis leve en Phonzy, es decir, miocarditis, Está fuera de los entrenamientos hasta nuevo aviso. No estará disponible, ni siquiera durante las próximas semanas. Por lo que comunica la ecografía, no se trata de una miocarditis tan dramática, pero es un signo de miocarditis. Tiene que sanar y eso definitivamente lleva cierto tiempo", concluyó Nagelsmann.